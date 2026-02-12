Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

剑击｜家朗都灵站回勇 赛后诉心声：要重拾初心

发布时间：16:31 2026-02-12 HKT

上周在意大利都灵大奖赛取得今季首面铜牌的「剑神」张家朗，在最新公布的FIE世界排名榜，由原来的14位升至第9位，是家朗相隔8个月后重回世界头10位内，而「世一」蔡俊彦虽然在都灵站意外首圈下马，但仍约有20分优势保持世界排名第一位。

张家朗上周在意大利都灵站夺铜。FIE 资料图片
都灵站冠军、意大利的Guillaume Bianchi（左二）现世界排名第2，亚军、美国的Nick Itkin（左一）由原本第8位升至第4位、季军的家朗（右二）升至第9位，另一季军、捷克的Alexander Choupenitch 位列第5位。FIE 资料图片
家朗在过去的周末在都灵大奖赛过关斩将，只是在4强以9:15 不敌世界排第8的美国名将伊坚（Nick Itkin），这亦是他今季（2025-2026年）第一面FIE奖牌，他因此奖取得不少排名积分，令他重入头10位；赛后在FB诉心声，提醒自己「要重拾初心」。

「自巴黎奥运后，我的身心状态一直起伏不定，出现了许多跟以往不同的困扰。经过这几个月的休整、反思和调整，终于可以在最近的两次比赛中逐渐寻回以前那份熟悉的感觉，这次能够再次站上颁奖台，要告诉自己重拾那份初心。」

家朗夺2024巴黎奥运金牌后，世界排名重上「世一」，在后巴奥这一季（2024-2025）虽然身心俱疲，但仍能在FIE的比赛拿到2面铜牌及4站8强，他曾形容为「表现最稳定的一年」，但在2025年7月的世锦赛意外首圈出局，世界排名由第一位跌至第13， 头半季没有FIE奖牌进账，幸到意大利回勇，令世界排名重返头10，今季余下还有4站FIE的世界杯或大奖赛，最快一站是下月5-8号的世界杯开罗站。

蔡俊彦稳守世一位置。资料图片
Ryan今季已夺走FIE世界杯一金一银，有足够分数稳站「世界第一」（243分），都灵站夺冠的应届欧洲冠军、意大利的Guillaume Bianchi（他曾于2024年香港站世界杯夺冠）以227分列世界第2，美国陈海翔（在都灵站16强负家朗）排第3，都灵站胜家朗的伊坚由第8位升至第4位。


记者：徐嘉华

