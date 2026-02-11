英超│车路士冲击5连胜同样失败 黑色6分钟连失2球 罗仙尼亚：「我接受唔到﹗」

曼联于周二英超快车仅赛和韦斯咸，未能将联赛连胜走势增至5场，另一「Big6」豪门车路士冲5连胜同样失败，主场对列斯联一度领先2球下，被逼和2:2。蓝狮今场全面占优，但因后防失误在下半场5分钟内连失2球，葬送大好局面，主教练罗仙尼亚(Liam Rosenior)矢言球队各项表现都达到预期，和波「接受唔到」﹗

下半场经历黑色6分钟连失两球

车路士今仗上半场由前锋祖奥柏度接应中场高尔彭马的直线妙传，单刀射入先开纪录。柏度换边后又搏到12码，彭马操刀射入拉开比分。眼看全场共有19次射门的蓝狮可以轻松赢波之际，突然于67至73分钟经历黑色6分钟，先有防守中场摩西斯卡些度禁区内犯规输极刑，敌锋卢卡斯尼美查主射中鹄，之后守将们又未能解围成功，让列斯联锋将诺亚奥卡科射入，最终在大好形势下和2:2。

车路士同样冲5连胜失败 录4胜1和

赛前连赢宾福特、水晶宫、韦斯咸和狼队的车路士，与曼联同样冲击5连胜失败，赛后继续落后红魔1分排第5位。该队主教练罗仙尼亚矢言接受唔到：「我几乎想不起列斯联在比赛中，有任何射门或威胁。我们的大部份表现，例如控球、逼抢和活力，都达到了我的预期，正因如此，未能赢波令人难以接受。」他续指球队只是经历了黑色6分钟，球员当时有点不集中而接连失守，整场比赛其余90分钟都是他们表现更好，所以赛果非常荒谬。

车路士在全场占尽优势下，被列斯联带走1分。法新社

车路士冲击5连胜失败，与列斯联各得1分。法新社

罗仙尼亚矢言和波接受唔到。法新社