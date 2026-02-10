Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

七榄｜港七榄银剑赛阵容今揭盅 双线卫冕迎亚运前哨战

更新时间：19:00 2026-02-10 HKT
发布时间：19:00 2026-02-10 HKT

中国香港男子及女子七人榄球队，即将于4月17至19日出战「香港国际七人榄球赛」期间举行的「银剑赛」。大会今日率先公布巡回赛对战阵容，而最终球员名单将于4月12日正式公布。男、女子港队将力争在启德体育园主场卫冕，为九月名古屋亚运会注入强心针。 

银剑赛成亚运前哨战

「Melrose银剑赛」自2024年创办，男子港队已两度封王，去年更首度包揽男、女子组冠军。今年赛事被视为亚运前哨战，男子组再战中国及日本。女子组方面，港队将迎战泰国及欧洲强队丹麦，挑战连霸之路。 

庄嘉欣：紧张主场作战 期待新血发挥

港队七榄女子代表庄嘉欣透露，球队现阶段以体能及分队对抗赛打好根基，三月将赴北海与山东队交手，累积实战经验。她指队中的年轻队员质素甚佳，加上伤愈球员归队，内部竞争激烈，自己亦紧张能否入选最终名单：「香港七榄系一个好大嘅赛事，可以喺自己主场打，又有朋友、亲戚嚟睇，我哋每一个人都好想参与其中，所以我自己都好紧张。」 当问到这次银剑赛的目标时，她表示：「希望自己可以发挥到最好嘅，显示我哋嘅默契一面啦。希望能卫冕银剑赛。 」 

房杰锋：改善防守沟通 信心迎战中日

港队七榄男子代表的房杰锋表示，球队已针对此前挑战者系列赛的失利作出调整， 重点改善防守体系以应付欧美球队的长传进攻，并优化场上沟通与心态调节。 当问到再战中国队时，他表示信心十足：「近几年对赛都赢，加上呢排嘅训练，体能持续改善，有信心再赢。」而对于日本队，他认为需严阵以待：「以往多在大赛交手，难以预测其变化，需要我哋临场反应更快，迅速适应比赛节奏。」

记者/摄影：廖伟业

