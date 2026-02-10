Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冬季奥运｜冬奥奖牌变「脆皮」？ 多国选手奖牌离奇损毁赛会急查

即时体育
更新时间：16:38 2026-02-10 HKT
发布时间：16:38 2026-02-10 HKT

对运动员而言，冬奥奖牌是奋斗四年的最高荣誉象征，但本届米兰科尔蒂纳冬奥会的奖牌，却被发现异常「脆弱」。赛事开幕仅数天，已有多名不同国家的奖牌得主，其金、银、铜牌在颁奖后不久便出现断裂、破碎等损毁情况，赛会周一表示已就连串「奖牌损毁」事件展开调查。

选手希望会方有B计划

美国高山滑雪冠军芘丝庄逊（Breezy Johnson）是其中一位「受害者」，她的金牌就在她于颁奖台上兴奋跳跃时，挂绳突然断开，奖牌掉落损坏。她无奈地一手拿著破损的奖牌，一边向记者展示挂在颈上的断绳说：「它很重，然后它就烂了。」类似的尴尬情况接连发生在其他选手身上，德国冬季两项选手史特罗（Justus Strelow）的铜牌在庆祝时掉在地上，当场裂开；瑞典越野滑雪选手伊芭安达臣（Ebba Andersson）的银牌也掉在雪地里，断成两截，她不禁苦笑道：「现在我只希望主办方有准备『B计划』来处理这些烂掉的奖牌。」
美国花样滑冰选手刘美贤（Alysa Liu）亦在社交媒体上透露，她的团体赛金牌挂绳脱落，奖牌被撞凹，她的室友Ellie Kam补充说，这是因为刘美贤兴奋跳跃时，奖牌太重导致挂绳「弹开」。

赛会已展开调查

米兰冬奥首席营运总监法兰西斯（Andrea Francisi）在周一的记者会上，承认已完全知悉情况，并看到了相关照片。他郑重表示：「我们正深入调查问题的根源所在。我们会对奖牌给予最大的关注，确保一切完美，因为这对运动员来说是最重要的事情之一。」
断开机制或是罪魁祸首
有接近情况的消息人士指出，问题可能源于奖牌的挂绳。根据法例，奖牌挂绳上必须装有一个断开机制( breakaway mechanism)，这个安全系统的设计，是为了在挂绳被强力拉扯时能自动松脱，以防止佩戴者被勒颈窒息。然而，这个安全设计很可能成为了奖牌容易脱落，继而损毁的罪魁祸首。
 

