卡塔尔网赛｜郑钦文伤愈强势回归 轰20记Ace逆转前澳网冠军基宁

中国网球金花郑钦文强势归来！因手肘伤患休战近半年后，她于卡塔尔公开赛的复出首战中，面对前澳网冠军、美国好手索菲亚基宁（Sofia Kenin），在先失一盘的不利情况下，最终以4:6, 6:1, 6:2，盘数胜2:1上演惊天逆转，取得新赛季的开门红。这是郑钦文自去年九月在中国公开赛后，首次重返WTA巡回赛赛场。

养伤期间苦练发球

比赛中，郑钦文的发球武器火力全开，全场竟轰出多达20记「Ace」，成为致胜关键。她赛后坦言，发球是她与团队在养伤期间刻苦训练的重点，很高兴能在复出首战中看到成果，不过，网球是一项需要持续稳定发挥的运动，一场打得好并不足够。

谈及伤势，她透露：「伤后复出不可能完全无痛，康复过程总是反复，但我感受到手肘正处于一个非常良好的恢复阶段，感觉甚至可以连续发两小时时速190公里的球。」

康复过程较预期长

回顾过去半年的康复历程，郑钦文形容整个过程比预期中要漫长得多。她说：「我们都以为手术后只需两个月就能轻松重返球场，但最终在去年中网时，我的手肘仍未能完全伸展。」对于今仗的表现，她认为自己本可以打得更好，尤其在第一盘未能迅速进入比赛节奏。但她强调，最重要的就是找到了赢球的方法：「我开始在比赛中变得更有耐心，先尝试找回自己的节奏，然后再重新发动攻击。」

澳网充当球迷追看比赛

有趣的是，在远离赛场的日子里，郑钦文比以往看了更多的网球比赛。她笑言，自己就像一个球迷，在澳网期间会用一个大萤幕和一个小萤幕同时观看不同的比赛，密切追踪著莎芭兰卡、赞历克冼拿、祖高域等顶尖球员的动态，从另一个角度享受网球的乐趣。