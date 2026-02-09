Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亚洲公路单车锦标赛｜首战亚锦赛元老组夺一银一铜 下周大年初一40岁「牛一」最佳生日礼物

即时体育
更新时间：17:33 2026-02-09 HKT
发布时间：17:33 2026-02-09 HKT

绰号「蜘蛛女」(现改为「蜘蛛妈」)的郑丽莎（Lisa）曾在健美及攀石运动闯出名堂，去过一年半转跑道玩铁人三项，过去的周末再次「踩过界」以香港代表身份出战沙特阿拉伯亚洲公路单车锦标赛元老组（40-44岁组别）分龄赛，更首次登上国际舞台的颁奖台，分别在15.8公里个人计时赛及46.8公里个人公路赛夺得一银一铜，下一个目标是挑战下月「超铁226」（全长226公里）。」

本月17号（大年初一）刚好是Lisa 40岁生日，今次是她在本地赛累积足够分数才取得亚锦赛资格，Lisa先在周六的的个人计时赛以26分31秒完成15.8公里的比赛，取得银牌；翌日举行的个人公路赛，她在全长46.8公里的比赛中以1小时25分08秒取得铜牌，Lisa说：「好感恩，我可以横跨不同的运动项目都能踏上颁奖台，尤其今次亚锦赛的对手都是一些前国手，要特别多谢松哥（前单车名将洪松荫）今次又是车手、又是领队带住我们去比赛。」

LISA 与参加元老组的港队队友合照。照片由受访者提供
LISA 与参加元老组的港队队友合照。照片由受访者提供
照片由受访者提供
照片由受访者提供

女子个人计时赛的冠军是泰国的Chanpeng Nontasin，时间是23分22秒，Chanpeng亦夺女子个人公路单车赛冠军（1小时22分58秒）、亚军是巴基斯坦的Zainab Rizwan（1小时25分08秒）。

四子之母的Lisa的单车训练主要是操练铁人三项时练出心得，特别是单车项目，越踩越有成绩，朋友们也游说她多参加单车比赛，没想到可以踩到入亚锦赛，她表示：「其实我仍有很多单车的技、战术需要时间去增强，譬如今次亚锦赛比个人计时赛，大家都是用计时赛的单车，而我只是用公路赛的单车去比，能有今次的成绩十分鼓舞。」Lisa更开心的全家人都支持自己参加比赛，给予她最大的比赛动力。

记者：徐嘉华

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
串谋勾结外国势力案 主脑黎智英被判囚二十年罪有应得 旁听席有人站立举手欢呼「好呀！」
03:13
串谋勾结外国势力案 主脑黎智英被判囚二十年罪有应得 旁听席有人站立举手欢呼「好呀！」
社会
8小时前
周三晚「万众开心」初配纪仁安，且看能否为谭校长建功。
谭校长爱驹初配纪仁安
马圈快讯
23小时前
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
影视圈
9小时前
红磡公屋通告召唤真人 指名道姓叫「刘家荣」安静？ 中文版见真章网民爆笑收场｜Juicy叮
红磡公屋通告召唤真人 指名道姓叫「刘家荣」安静？ 中文版见真章网民爆笑收场｜Juicy叮
时事热话
8小时前
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
2026-02-07 12:00 HKT
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
影视圈
20小时前
湿冷天气救星！「排骨羽绒外套」翻红 推荐5款防风防水羽绒 必学洋葱式穿搭保暖御寒
湿冷天气救星！「排骨羽绒外套」翻红 推荐5款防风防水羽绒 必学洋葱式穿搭保暖御寒
保健养生
7小时前
「迷晕白撞党」卷土重来？ 天后站外陌生人扮熟打招呼 港男拒相认后大叔露怪异表情｜Juicy叮
「迷晕白撞党」卷土重来？ 天后站外陌生人扮识 港男拒相认后大叔露怪异表情｜Juicy叮
时事热话
6小时前
前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了
前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了
影视圈
21小时前