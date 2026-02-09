亚洲公路单车锦标赛｜首战亚锦赛元老组夺一银一铜 下周大年初一40岁「牛一」最佳生日礼物

绰号「蜘蛛女」(现改为「蜘蛛妈」)的郑丽莎（Lisa）曾在健美及攀石运动闯出名堂，去过一年半转跑道玩铁人三项，过去的周末再次「踩过界」以香港代表身份出战沙特阿拉伯亚洲公路单车锦标赛元老组（40-44岁组别）分龄赛，更首次登上国际舞台的颁奖台，分别在15.8公里个人计时赛及46.8公里个人公路赛夺得一银一铜，下一个目标是挑战下月「超铁226」（全长226公里）。」

本月17号（大年初一）刚好是Lisa 40岁生日，今次是她在本地赛累积足够分数才取得亚锦赛资格，Lisa先在周六的的个人计时赛以26分31秒完成15.8公里的比赛，取得银牌；翌日举行的个人公路赛，她在全长46.8公里的比赛中以1小时25分08秒取得铜牌，Lisa说：「好感恩，我可以横跨不同的运动项目都能踏上颁奖台，尤其今次亚锦赛的对手都是一些前国手，要特别多谢松哥（前单车名将洪松荫）今次又是车手、又是领队带住我们去比赛。」

LISA 与参加元老组的港队队友合照。照片由受访者提供

照片由受访者提供

女子个人计时赛的冠军是泰国的Chanpeng Nontasin，时间是23分22秒，Chanpeng亦夺女子个人公路单车赛冠军（1小时22分58秒）、亚军是巴基斯坦的Zainab Rizwan（1小时25分08秒）。

四子之母的Lisa的单车训练主要是操练铁人三项时练出心得，特别是单车项目，越踩越有成绩，朋友们也游说她多参加单车比赛，没想到可以踩到入亚锦赛，她表示：「其实我仍有很多单车的技、战术需要时间去增强，譬如今次亚锦赛比个人计时赛，大家都是用计时赛的单车，而我只是用公路赛的单车去比，能有今次的成绩十分鼓舞。」Lisa更开心的全家人都支持自己参加比赛，给予她最大的比赛动力。

记者：徐嘉华