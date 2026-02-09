世界桌球大奖赛｜张安达笑指唔明对手点解病都咁劲 赵心童望调整节奏变得更稳定

世界桌球大奖赛2026今日在启德体艺馆完美落幕，最终由赵心童以10:6击败张安达勇夺冠军，张安达赛后认为自己表现不错，只是对手发挥得更好所以输掉比赛，但他也表示在家人到香港观战支持下失落感较少，而赵心童则表示夺冠提供更大动力，也希望自己可以变得更稳定。

张安达对自己状态感满意 盼能延续到下场比赛

张安达最终届居亚军，但他赛后受访神情亦未有太失落，他表示自己打得不错但对手发挥更佳所以不敌，他笑指指：「佢后面几乎系0 miss冇miss过波，都唔知点解佢咳到咁劲。」张安达认为自己在今届赛事的状态不错，希望能够将好状态延至续下去，唯一的遗憾就是输掉决赛。在赛后他也说今次是他的家人首次观看他比赛，被问到有什么不一样的时候他直言：「好似依家输咗比赛咁，我都唔系话咁唔开心，起码屋企人喺身边，如果之前自己一个人喺英国输咗比赛就难过啲，因为身边冇人。」

赵心童盼能变得更加稳定

赵心童说因为首次到香港出战如此大型的赛事，因此在夺冠后也相当兴奋，他也表示：「因为系我第一次嚟香港参加咁大型嘅排名赛，对于我嚟讲攞呢个冠军真系好唔一样，同埋诶都俾我有好大嘅信心，喺之后嘅比赛入边会做得咁好。」他表示今次决实都相当紧张，但也一直告诉自己慢慢打，按照自己的节奏打每一杆，因此也发挥挥不错。

赵心童也提到在夺得世界冠军后有不少压力，他直认自己与其他顶尖选手的差别在于稳定度上，希望可以调整得更加稳定：「自我嘅水平同最顶尖𠮶几个选手我觉得就系差啲稳定，因为我有时好犀利，有时就咩波都打唔入。好多粉丝都知，所以我觉得呢排都喺调整到自己个节奏啊，各方面令自己嘅比赛上面更加稳定。」

记者/摄影：魏国谦