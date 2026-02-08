Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界桌球大奖赛｜赵心童决赛打出本届最高1杆145 10:6击败张安达首度在港出战即夺冠

更新时间：22:55 2026-02-08 HKT
发布时间：22:55 2026-02-08 HKT

世界桌球大奖赛2026决赛今日上演，由应届世界冠军赵心童对上世界排名23的张安达，最终赵心童凭着打出包括本届最高1杆145在内五次1杆超100下，以局数10:6击败张安达，首次在香港夺得冠军。

赵心童10:6击败张安达 勇夺大奖赛冠军

世界桌球大奖赛2026决赛上演中国打吡，由赵心童对上张安达争夺最终的冠军宝座，上半场在下午1点进行，2人都发挥得相当不错战得相当胶着，首5局比分为1:77、119:7、0:83、92:37和84:4，张安达在打出3杆50+下以3:2取得领先，但随后赵心童手感爆发，连续2局打出一杆破百，先后打出130:0以及超过肖国栋在16强对奥苏利云打出的1杆144，打出今届新高的1杆145以145:0反超局数，但随后休息前张安达打出1杆84以84:0追回一局以4:4扳平比分。

赵心童以10:6击败张安达首夺在香港的冠军。摄影：魏国谦
二人赛后也表现得相当老友。摄影：魏国谦
休息过后晚上7点再续战火，赵心童延续好手感，一开局就先以85:31、75:0连取2局拉开比分，但随后双方再度陷入胶著，张安达在第11局和13局先后以68:29和83:35将局数追成6:7，但赵心童之后再迎爆发，打出1杆134以134:5再取一局，第15局再以66:20率先叫糊，决胜局赵心童气势如虹，直接打出1杆131直取最后一局，最终以10:6击败张安达首夺在香港的冠军兼赢得本届最高杆数奖，保持排名赛4闯决赛不败。

记者/摄影：魏国谦

