都灵大奖赛｜手执两面都灵站奖牌 张家朗望再踏福地奖台最高一级

两届奥运冠军张家朗回勇，周六在意大利「福地」都灵大奖赛跻身4强！世界排名14位的家朗从正赛64强过关斩将，包括在8强只用了第一节的时间快速以15:7击败世界排12位的埃及剑手Mohamed Hamza入4强，肯定奖牌，打破今季（2025-2026年）FIE国际赛的奖牌荒，亦冀能重温2024年同一个比赛夺冠的美梦。

资料图片

新一个2025-2026年赛季由去年11月展开，家朗缺席第一站的西班牙站，之后在日本站（去年12月）及巴黎站（今年1月）都是32强止步，世界排名逐步跌至现时的第14位，他曾笑称自己或有机会跌出第16位（代表要打小组赛，只有世界排名前16位直入正赛），幸好今次都灵站表现回复水平。

准决赛：2024都灵同一圈翻版

曾在2024年都灵站夺冠的家朗（2019年都灵站夺亚），在64强开始过关斩将，在64强以15:10胜法国剑手、32强以15:6 胜日本剑手、16强以15:4大胜美国名将、世界排名第4的陈海翔，到8强他裀快速以15:7胜Mohamed Hamza，肯定奖牌落袋，他将于稍后4强对世界排名第8、巴黎奥运铜牌得主、美国的Nick Itkin，这很巧合，这场4强对垒正正是2024年都灵站准决赛翻版，当时家朗以一分之微胜对方。

蔡俊彦今站提早出局。资料图片

世一蔡俊彦以一分之微提早出局

至于「世一」蔡俊彦今季气势如虹，本月初的巴黎站夺亚，可惜一向在都灵站的成绩不算很好，他在64强以一分之差的14:15不敌世界排名250位的波兰年青对手Jan Nowak，无缘再上一层楼；同场的3位师弟吴诺弘、何承谦及林浩朗从小组跻身正赛64强，可惜都是首圈止步。

记者：徐嘉华