台维斯杯｜维园网球主场再现红海 港队周日望相隔33年重返世界一组

香港台维斯杯队凭著「男一」黄泽林（Coleman)胜出第2场单打，仍保住争取33年来再次晋级台维斯杯世界一组的希望！周六在维园举行的台维斯杯世界一组附加赛，港队在一片「红海」的球迷打气声中以大分1:1追和芬兰，赛后Coleman呼吁球迷周日入场支持，更信心十足的说：「我们是有机会的（升班），相信我们可以再创佳绩。是大家的支持，我们才走到这一步，今日见到仍有些空位（今日约9成入座），明日不用上班，希望大家叫所有朋友入场来支持我们。」

Coleman父母不时拍烂手掌

周六的首天赛事因下雨比原定时间迟了75分钟才开始，港队年仅17岁的郑肇致（Nicholas）率先上场对世界排名116位的维坦伦（Otto Virtanen)，在实力悬殊下以0:6、1:6（42分钟）败阵，随后上场的Coleman还以颜色，只花了58分钟即以6:4、6:2胜芬兰「男二」的华沙（Eero Vasa），港将全场发了7个「A士球」，场内接近9成的球迷不断拍烂手掌，不时喊叫「Coleman加油」、大会安排的打气队以鼓声不时喊出「香港队劲揪」，Coleman父母不时为儿子及港队竖起大姆指。

队长余晓东（中）跟Coleman（左）及郑肇致（右）在赛后记者会有讲有笑。苏正谦摄

苏正谦摄

港队队长余晓东表示，明日会照原定计划，头场由Coleman拍Nicholas出战双打，之后两队「男一」Coleman对维坦伦，至于最后一场「男二」的比赛，余晓东表示未定会否换人。

郑肇致第一次在接近满的维园比赛，他坦言紧张。苏正谦摄

苏正谦摄

Nicholas：明日有Coleman同场打双打，我会有更多信心

第一次在接近爆满的维园主场比赛的Nicholas坦言紧张，但十分期待周日的双打拍Coleman，他说：「Coleman是一个好好的榜样，永远都是好正面，明日跟他打双打，有他同场，我会有更多信心。」对于首次在接近满座的维园比赛，Nicholas坦言紧张，现时大多打青年组比赛的他说：「初段真的好紧张，第2盘能在对手拿到一局，算是适应了点，相信对明日发挥有帮助。」

Coleman出场一刻。苏正谦摄

Coleman周日的单打对手维坦伦，后者今日发出九个A士球。苏正谦摄

Coleman满意今日表示：今日自己表现几高水平

Coleman今日打了不足一小时，他坦言对明日两战不构成影响：「今日这场比赛对我适应上有帮助，今日的对手不易应付，但我都能发挥自己的技、战术，亦感觉今日我的表现几高水平，现在感觉很不错，有助明日发挥。」

记者：徐嘉华

摄影：苏正谦