公路单车｜港队合力夺今届亚洲锦标赛首金 李思颖周日望转个人公路赛奖牌颜色
更新时间：19:39 2026-02-07 HKT
发布时间：19:39 2026-02-07 HKT
发布时间：19:39 2026-02-07 HKT
以全运3金得主李思颖（Ceci）为首的香港单车队，周六在沙特阿拉伯的阿凯西姆的亚洲公路单车锦标赛，伙拍梁颖仪、杨倩玉、刘允祐、伍柏亨及朱浚玮，合力以37分58秒27取得男女子混合队际计时赛金牌，为港队在今届亚锦赛打开「金牌之门」，亦为周日的女子个人公路单车赛打下一支强心针。
今次亚锦赛是粤港澳全运会后一个比赛，经过全运的锻炼，港队在今次亚锦赛越战越勇，先有梁颖仪日前先夺精英组个人计时赛夺银后，今日更进一步夺金，特别一提，是港队在过去两届的亚锦赛都取得此赛项的铜牌，今次终于一改奖牌颜色。
哈萨克队以38分09秒46夺银、中国队以38分15秒04得铜牌。
周日女子个人公路赛，有全运个人公路赛金牌的李思颖出场，队友梁宝仪、梁颖仪及关旨君亦会上场争取好成绩。思颖在上届亚锦赛取得铜牌，可望挟全运金牌继续改变奖牌颜色。
记者：徐嘉华
最Hit
美连锁餐厅惊传恐怖自杀案 厨师赤裸头插深炸锅身亡
11小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
2026-02-05 08:00 HKT
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
2026-02-06 12:12 HKT
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
2026-02-06 18:26 HKT