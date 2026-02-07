Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

公路单车｜港队合力夺今届亚洲锦标赛首金 李思颖周日望转个人公路赛奖牌颜色

即时体育
更新时间：19:39 2026-02-07 HKT
发布时间：19:39 2026-02-07 HKT

以全运3金得主李思颖（Ceci）为首的香港单车队，周六在沙特阿拉伯的阿凯西姆的亚洲公路单车锦标赛，伙拍梁颖仪、杨倩玉、刘允祐、伍柏亨及朱浚玮，合力以37分58秒27取得男女子混合队际计时赛金牌，为港队在今届亚锦赛打开「金牌之门」，亦为周日的女子个人公路单车赛打下一支强心针。

香港队男女混合队际计时赛金牌功臣（中）穿起代表冠军的「彩虹战衣」，前排右杨倩玉、李思颖、梁颖仪、后排名伍柏亨、刘允祐、朱浚玮。香港单车总会提供
各金牌功臣跟总教练达海飞合照。香港单车总会提供
女子队成员杨倩玉（右起）、梁颖仪及李思颖在比赛中。香港单车总会提供
香港男子队在比赛中，成员包括刘允祐（左起）、朱浚玮、伍柏亨。香港单车总会提 供
今次亚锦赛是粤港澳全运会后一个比赛，经过全运的锻炼，港队在今次亚锦赛越战越勇，先有梁颖仪日前先夺精英组个人计时赛夺银后，今日更进一步夺金，特别一提，是港队在过去两届的亚锦赛都取得此赛项的铜牌，今次终于一改奖牌颜色。

哈萨克队以38分09秒46夺银、中国队以38分15秒04得铜牌。
周日女子个人公路赛，有全运个人公路赛金牌的李思颖出场，队友梁宝仪、梁颖仪及关旨君亦会上场争取好成绩。思颖在上届亚锦赛取得铜牌，可望挟全运金牌继续改变奖牌颜色。

记者：徐嘉华

