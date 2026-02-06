乒乓球亚洲杯│黄镇廷小组3战全胜 首名入16强够威风

乒乓球亚洲杯继续于中国河口五源河体育场上演，港将黄镇廷今晚(6日)在男子C组最后一仗，苦战38分10秒后，以局数3:2击败中华台北选手廖振珽，在小组3战全胜，力压日本名将张本智和以小组首名晋级16强。

13号种子黄镇廷，今场面对种子排名低4位的廖振珽，要打足5局，他在首局赢11:5后，次局输6:11。第3局他发力赢12:10，可是第4局输10:12，打成2:2平手。第5局黄镇廷打得十分坚决，赢11:8，总局数胜3:2。连同小组头2轮分别击败简智古洛夫和张本智和，黄镇廷在C组3战全胜，首名昂首入16强；而张本智和尾轮赢简智古洛夫，以次名晋级。

黄镇廷于小组赛3战全胜。新华社

黄镇廷以首名昂首入16强。新华社