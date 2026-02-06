Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

乒乓球亚洲杯│黄镇廷小组3战全胜 首名入16强够威风

即时体育
更新时间：21:15 2026-02-06 HKT
发布时间：21:15 2026-02-06 HKT

乒乓球亚洲杯继续于中国河口五源河体育场上演，港将黄镇廷今晚(6日)在男子C组最后一仗，苦战38分10秒后，以局数3:2击败中华台北选手廖振珽，在小组3战全胜，力压日本名将张本智和以小组首名晋级16强。

13号种子黄镇廷，今场面对种子排名低4位的廖振珽，要打足5局，他在首局赢11:5后，次局输6:11。第3局他发力赢12:10，可是第4局输10:12，打成2:2平手。第5局黄镇廷打得十分坚决，赢11:8，总局数胜3:2。连同小组头2轮分别击败简智古洛夫和张本智和，黄镇廷在C组3战全胜，首名昂首入16强；而张本智和尾轮赢简智古洛夫，以次名晋级。

黄镇廷于小组赛3战全胜。新华社
黄镇廷于小组赛3战全胜。新华社
黄镇廷于小组赛3战全胜。新华社
黄镇廷于小组赛3战全胜。新华社
黄镇廷以首名昂首入16强。新华社
黄镇廷以首名昂首入16强。新华社

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
8小时前
佘诗曼台上挞低惊心动魄  骇人画面曝光视后冷静反应获赞  网民细思极恐点出避过严重受伤关键
00:58
佘诗曼台上挞低惊心动魄  骇人画面曝光视后冷静反应获赞  网民细思极恐点出避过严重受伤关键
影视圈
9小时前
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 13:29 HKT
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
李龙基感情受挫再堕电讯「赠机」陷阱  被收数公司追讨两万  疑签名遭盗用报警求助｜独家
02:30
李龙基感情受挫再堕电讯「赠机」陷阱  被收数公司追讨两万  疑签名遭盗用报警求助｜独家
影视圈
6小时前
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
02:41
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
即时中国
14小时前
谢霆锋大仔Lucas澳洲地铁拍拖断正？贴实火辣少女一动作证极宠溺  曾传恋大30岁滑雪教练
谢霆锋大仔Lucas澳洲地铁拍拖断正？贴实火辣少女一动作证极宠溺  曾传恋大30岁滑雪教练
影视圈
10小时前
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
14小时前
《中年好声音》索爆评审海儿骚「最强玲珑曲线」 上围上下摆动极震撼 极丰满身材撑爆衫
《中年好声音》索爆评审海儿骚「最强玲珑曲线」 上围上下摆动极震撼 极丰满身材撑爆衫
影视圈
16小时前
常吃番茄可防癌抗氧化 煮食时做漏2步恐功效全失 医生推荐3道实用番茄菜式
常吃番茄可防癌抗氧化 煮食时做漏2步恐功效全失 医生推荐3道实用番茄菜式
保健养生
10小时前