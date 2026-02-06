台维斯杯｜黄泽林领军 周末维园硬撼芬兰 17岁新星郑肇致惊喜「担大旗」

由香港网球「一哥」黄泽林（Coleman）领军的香港男子网球队，周末将坐镇维园网球场主场出击，在台维斯杯世界一组附加赛硬撼芬兰，力争晋级资格。两军今日（周五）进行抽签仪式，港队排阵爆出惊喜，除必然主力黄泽林外，由年仅17岁的小将郑肇致（Nicholas）压过朱锴泓「担正」，这对新组合将包办港队今次所有单双打赛事。

港队今次享有主场之利，在维园迎战劲敌芬兰。在抽签仪式上，队长余晓东公布的阵容令人眼前一亮。除了「一哥」黄泽林毫无悬念地入选外，第二单打人选并非早前在澳网有好表现的朱锴泓（Kai Thompson），而是委以重任予17岁新星郑肇致。

根据赛程，郑肇致将于今日（周六）下午率先打头阵，对上芬兰队头号单打世界排名116位的24岁维坦伦（Otto Virtanen）；黄泽林则紧接登场出战第二场单打对阵华沙（Eero Vasa）。两人更会在明日（周日）合作出战双打赛事，意味两人将肩负起港队今次对抗芬兰的所有抢分重任。

对于大胆起用新人，港队队长余晓东解释，主要看中郑肇致的打法较具特色，有力出奇制胜，而朱锴泓则因澳网后身体疲倦，并不会出战今次台维斯杯。面对大赛气氛，年仅17岁的郑肇致坦言首度披甲难免感到紧张。不过，身为领军人物的黄泽林则对队友投下信心一票，他在仪式上力撑师弟：「我认为他就是今次赛事的最佳人选，大家绝对可以期待他的表现。」