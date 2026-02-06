Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台维斯杯附加赛│黄泽林与港队网球成员应警队邀请 参加反恐特勤队训练增强团队精神

更新时间：15:31 2026-02-06 HKT
发布时间：15:31 2026-02-06 HKT

以黄泽林(Coleman)为首的香港男子网球队，本周末在维园主场出战台维斯杯世界一组附加赛，恶斗头号种子芬兰。港队在大战前为加强团队精神，周三(4日)接受警队邀请，踩入反恐特勤队训练基地，展开一场绝无仅有的「跨界超极限任务」。透过今次参加反恐特勤队的team building训练，增加队员们对专注、纪律以及「one team one goal」的团队精神。

反恐工作讲求纪律、冷静、敏锐触觉。6位港队网球成员在今次反恐情境模拟任务中，将彼此的默契、沟通和抗压力推至巅峰。每个环节都是对体能和脑力的双重爆击，各人在透过活动，体会和队友紧密合作，齐上齐落的精神。

