乒乓球亚洲杯│杜凯琹、苏籽童小组尾轮分途赢波 携手晋级16强

即时体育
更新时间：15:01 2026-02-06 HKT
发布时间：15:01 2026-02-06 HKT

乒乓球亚洲杯继续于中国河口五源河体育场上演，两位参赛的香港女将杜凯琹和苏籽童，一起传来喜讯。杜凯琹今早(6日)在女单小组赛第3组，以总局数3:1击败中华台北选手简彤娟，以小组次名入16强。而苏籽童于第4组对新加坡好手曾尖，激战下赢局数3:1，同样以第2名晋级。

杜凯琹以2胜1负晋级

港队在今届乒乓亚洲杯派出两位女将出战，杜凯琹和苏籽童于头两场小组赛同样收录1胜1负，要靠尾轮争取出线资格。14号种子杜凯琹于第3组最后一仗，对种子排名低6位的简彤娟，以11:8、6:11、11:8、11:7胜出，小组总成绩为2胜1负，次名入16强，首名是3战全胜的国家队好手陈幸同。

杜凯琹在小组尾轮赢简彤娟，以次名入16强。新华社
苏籽童以下犯上赢曾尖

而16岁的苏籽童世界排名77位，比33位的曾尖低44位，她成功以下犯上打出精彩一仗，苦战36分56秒后，以12:10、11:8、12:10、11:9胜出。苏籽童于第4组同样收录2胜1负，力压1胜2负的曾尖以次名晋级，首名就是国家球手蒯曼。

苏籽童击败世界排名高44位的曾尖，晋级16强。中国香港乒乓总会图片
