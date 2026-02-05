Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

公路单车｜港队首日亚锦赛开斋 梁颖仪夺女子精英组个人计时赛银牌

即时体育
更新时间：19:26 2026-02-05 HKT
发布时间：19:26 2026-02-05 HKT

以全运会3金得主李思颖为首的香港单车队，周四在沙特阿拉伯的阿凯西姆出战首天的亚洲公路单车锦标赛，跟思颖一同夺得全运会麦迪逊金牌的梁颖仪先拔头筹，在女子精英组个人计时赛（20公里）的比赛以26分13秒夺得银牌，这是她第一次取得亚锦赛此赛项的奖牌。

梁颖仪夺银后跟港队总教练达海飞开心合照。香港单车会提供
梁颖仪在个人计时赛夺银，中国的全运会金牌得主张好(右)夺铜，哈萨克的Rinata Sultanova(中)夺金。香港单车会提供
梁颖仪斗赢全运金牌

港队今次派出21人参加精英组、U23及青年组的男女子比赛，梁颖仪参加的女子精英组个人计时赛共有16位亚洲各地的车手参加，港将只以些微时间夺亚，冠军的哈萨克的Rinata Sultanova，时间是26分04秒，铜牌是粤港澳全运会个人计时赛金牌、来自海南的张好，她今仗时间是26分33秒。

照片由香港单车会提供
至于主力的李思颖将于周六（7号）出战男女子混合队际计时赛，成员还有梁颖仪、杨倩玉、刘允祐、伍柏亨及朱浚玮，港队曾于过去三届的公路单车亚锦赛这个项目取得铜牌，期望今届争取不同颜色的奖牌。

思颖的个人公路单车赛将于周日（8号）举行，队友包括梁氏姐妹的宝仪及颖仪以及师妹关旨君，经过全运会的锻炼，大家正期望思颖可以做出比上届亚锦赛此赛项铜牌更好的成绩。

记者：徐嘉华

