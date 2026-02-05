2026冬季奥运会│一文睇哂今届内容 港将国家队赛程全攻略

四年一度的冰雪盛典即将上演！2026年冬季奥运会将于2月6日至22日，横跨现代都市与自然山脉，在意大利名城米兰与阿尔卑斯山滑雪胜地科尔蒂纳两地联合举行。体育组为读者精心整理懒人包，让大家速览冬奥精髓，紧贴所有焦点赛事与明星动态。

2026冬奥内容速览

冬季奥运会（冬奥）是国际奥委会（IOC）主办的四年一度冰雪运动盛会，比赛项目均于雪地或冰上进行。

举办日期：2026年2月4日至22日

主办城市：意大利米兰（Milan） + 科尔蒂纳（Cortina d’Ampezzo）

赛区特色：赛事横跨伦巴第大区及被联合国教科文组织列为世界遗产的多洛米蒂山脉多个地区，观众既能感受都市活力，亦能欣赏雪山壮景。

吉祥物：活泼的白鼬姐弟「蒂娜」（代表科尔蒂纳与冬奥）与「米罗」（代表米兰与冬残奥），象征著冒险与坚毅精神。

开闭幕式：2月6日和2月22日

开幕典礼于2月6日晚在米兰地标圣西罗球场举行。表演环节将由意大利国宝级男高音Andrea Bocelli与美国乐坛天后Mariah Carey携手献唱，阵容鼎盛。而闭幕典礼于2月22日下午在历史悠久的维罗纳竞技场举行。



项目及金牌数目

本届冬奥共设8个大项，细分为16个分项，共116个项目，金牌总数245面。并且新增滑雪登山（Ski Mountaineering） ，共增设3面金牌。

冬季两项（Biathlon）：11金

雪车（Bobsleigh，雪车4辆 含钢架雪车3辆）：7金

冰壶（Curling）：3金

冰球（Ice Hockey）：2金

雪橇（Luge）：5金

溜冰（Skating）：总共28金

花式溜冰：5金、速度滑冰：14金、短道速滑：9金

滑雪（Skiing）：总共57金

高山滑雪：10金、越野滑雪：12金、跳台滑雪：6金、北欧混合式滑雪：3金、自由式滑雪：15金、单板滑雪：11金

滑雪登山（Ski Mountaineering）：3金

2026冬季奥运会｜港队焦点赛程一览

香港代表团今届精锐尽出，派出四位健儿分别在短道速滑及高山滑雪项目全力争胜。其中短道速滑代表郭子峰将「打头阵」，于2月10日出战男子1000米赛事。高山滑雪方面，港队派出翁厚全及金咏晞两位选手。翁厚全将出战男子大回转及回转赛事，而金咏晞则角逐女子回转赛。 而短道速滑的女将林静欣则在赛事尾声的2月21日压轴登场，携手为港争光。



2月10日（周二）

短道速滑

18:10 男子1000米小组赛 郭子峰

2月13日（周五）

短道速滑

03:28 男子1000米半准决赛 郭子峰（如晋级）

04:07 男子1000米准决赛 郭子峰（如晋级）

04:48 男子1000米决赛 郭子峰（如晋级）

2月14日（周六）

高山滑雪

17:00 男子大回转第一轮 翁厚全

20:30 男子大回转第二轮 翁厚全

2月15日（周日）

短道速滑

03:15 男子1500米半准决赛 郭子峰

04:49 男子1500米准决赛 郭子峰（如晋级）

05:42 男子1500米决赛 郭子峰（如晋级）

2月16日（周一）

高山滑雪

17:00 男子回转第一轮 翁厚全

20:30 男子回转第二轮 翁厚全

2月18日（三）

17:00 高山滑雪女子回转第一轮 金咏晞

20:30 高山滑雪女子回转第二轮 金咏晞

2月21日 短道速滑

03:15 女子1500米半准决赛 林静欣

04:02 女子1500米准决赛 林静欣（如晋级）

05:07 女子1500米决赛 林静欣（如晋级）

国家队巨星赛程焦点

「雪上公主」 国家队的谷爱凌将会在2月7至21日，再次出战自由式滑雪的3个参赛项目，力图卫冕。

2月7日 17:30 女子坡面障碍技巧预赛

2月9日 19:30 女子坡面障碍技巧决赛（如晋级）

2月15日 02:30 女子大跳台预赛

2月17日 02:30 女子大跳台决赛（如晋级）

2月20日 02:30 女子U型场地技巧预赛

2月22日 02:30 女子U型场地技巧决赛（如晋级）

国家队的天才少年，苏翊鸣将会在2月6至18日，出战单板滑雪的2个参赛项目向金牌发起冲击。

2月6日 02:30 男子大跳台预赛

2月8日 02:30 男子大跳台决赛（如晋级）

2月12日 02:30 男子坡面障碍技巧预赛

2月16日 21:30 男子坡面障碍技巧预赛（第二轮）

2月18日 19:30 男子坡面障碍技巧决赛（如晋级）

观赛贴士：

虽然冬奥在即，但本地电视台暂无安排直播。以下是其他观看比赛的方法和注意事项。

如何观看：

中央广播电视总台（CMG）已与国际奥委会签署2026至2032年奥运周期独家转播权，是官方指定的中国大陆及澳门地区持权转播商。

澳门TDM已获得中央广播电视总台 (CMG) 正式授权，将会全程转播2026年米兰冬奥赛事。

赛程时间注意：冬奥赛事多在意大利下午至晚上举行，即香港时间晚上至凌晨，请提前规划观赛时间。