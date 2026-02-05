台维斯杯世界一组附加赛｜周五台维斯杯抽签仪式宣布排阵 对手芬兰特别研究黄泽林及朱锴泓

以黄泽林（Coleman）为首的香港「千禧男团」将于周六在维园主场出战台维斯杯世界一组附加赛，至今已售出七成门票，预计再现「红海」，港队队长余晓东希望一圆晋级世界一组的梦，周四跟芬兰队长尼米伦（Jarkko Nieminen）会见传媒时说：「球员时代未去过世界一组，希望作为队长可以见证升级这一刻。」

日前与球员会面记者会时，港队共有六位球员亮相，包括王子夫（右起）、朱锴泓、黄泽林、郑肇致、程铭灿及谭善恒，由于名额所限，港队决定收起谭善恒。资料图片

香港及芬兰队长齐齐现身队长记者会。徐嘉华摄

徐嘉华摄

曾是香港台维斯杯队主力的余晓东，近年一直都是担任台维斯杯队长，他希望周末带领球队争取升班。徐嘉华摄

双方未肯透露排阵 留待周五抽签时公布

双方周四对排阵守口如瓶，要到周五抽签才揭盅，但余晓东率先落实队中年纪最细的谭善恒会被收起，其余5人包括Coleman、朱锴泓、王子夫、郑肇致及程铭灿，5人平均年龄18岁，问到本周末将争夺33年来重回世界一组这任务，余晓东说：「这几天见球员们都有讲有笑，似乎兴奋多于紧张，这是好事。」

芬兰现时天气是零下十几度，队长尼米伦提早率队于上周六抵港，他笑说：「香港的天气就像芬兰的夏天，维园场我听过好多人赞，以前我做球员时未来过，现在来到也不错，亦知道周末会很多观众，虽然我们是首号种籽，但会以谦卑的态度去应战。」

曾是芬兰台维斯杯主力，现为芬兰队队长的尼米伦。徐嘉华摄

芬兰主力因伤缺阵

芬兰去年在世界一组的资格赛以0:4不敌奥地利而降至今次跟香港争世界一组位置，队中的5位球员中以世界排名116位的24岁维坦伦（Otto Virtanen）为其「男一」，其余还有世界男单排名476位（双打排名281位）的华沙（Eero Vasa）、双打世界排名173的历拿斯沙文尼（Patrik Niklas-Salminen）、年仅18岁的拉格邦（Linus Lagerbohm）及卡奥高维达（Patrick Kaukovalta），芬兰队中主力、世界排名曾去过第37位的Emil Ruusuvuori则因伤未能上阵。

对于Otto曾于去年6月的英国伯明𨌺挑战赛（草地场）8强赢过Coleman，芬兰队长尼米伦说：「这不能作准，虽然Otto曾赢过Coleman，但我们不能依赖往绩，台维斯杯跟一般比赛不同，有的球手会在台维斯杯表现很特别好，我队都知道Coleman是一位很好的球手，上周亦特别看了朱锴泓的青少年澳网的比赛，预计跟香港会是一场硬仗。」

徐嘉华摄

去年九月在维园对乌兹别克的红海场面。资料图片

资料图片

港队队长呼吁球迷现场落力打气

余晓东补充说希望球迷加力支持港队：「芬兰队中有一、两个主力因伤缺阵，肯定令我队的赢面大了一点，但整体来说，我队较年轻，有的连成年组比赛也未打过，去年9月台维斯杯（3:1胜乌兹别克）时球迷的落力打气令我们加倍上力，希望本周末也像去年一样。」

记者/摄影：徐嘉华