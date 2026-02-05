世界桌球大奖赛｜肖国栋5:3射落「火箭」 轰144度兼闯8强斗斯佳辉

世界桌球大奖赛16强赛事今日（5日）续于启德体艺馆上演，国家桌球好手肖国栋表现神勇，面对7届世界冠军「火箭」奥苏利云（Ronnie O'Sullivan）毫无惧色，全场轰出目前赛事最高的一杆144度，最终以局数5:3「笃走」偶像，昂然晋级8强，下圈将与同胞斯佳辉上演「国家打吡」。

今仗战况紧凑，肖国栋甫开赛即手感火热，首局把握机会轰出一杆144度先拔头筹，创下今届赛事暂时的一杆最高度数纪录，其后更乘势再下一城，领先局数2:0。经验老到的奥苏利云随即调整节奏，在第3局回敬一杆74度，并连追两局将比分扳平2:2。

随后双方陷入拉锯，各取一局战至3:3平手。关键的第7局，肖国栋未有手软，打出一杆58度以4:3率先拿到赛点。第8局肖国栋再次把握上手机会，打出一杆66度奠定胜局，终以5:3力克强敌，晋身8强。

肖国栋笑言不想淘汰偶像

赛后肖国栋坦言比赛过程并不轻松，近期赛程紧密加上时差未适应令他「有些睡不好」。比赛期间虽曾两度领先被追平，但他强调无论领先落后都放平心态：「他（奥苏利云）后面打得不是很好，给了我一些机会，我自己也把握住了。」

继2024年后再次击败强敌，肖国栋笑言心情复杂，一句「不想淘汰他」更引来现场笑声连连：「奥苏利云是我的偶像，我其实也不想淘汰他，但这就是竞技体育。我对上他，肯定也想赢他，可以获得胜利肯定会开心一些。」

奥苏利云（左）和肖国栋（右）。杨功煜摄

奥苏利云（左）和肖国栋（右）。杨功煜摄

肖国栋（右）称奥苏利云（左）为偶像，亲手淘汰他心情复杂。杨功煜摄

肖国栋（右）称奥苏利云（左）为偶像，亲手淘汰他心情复杂。杨功煜摄

今次赛事肖国栋接连将「世二」加兰韦尔逊（Kyren Wilson）和「火箭」斩落马下，表现抢眼。谈及这几年的进步，即将年满37岁的他形容是「厚积薄发」的结果：「我年轻的时候没怎么拿冠军，这对我而言是一种遗憾，经过这十几年的努力，我自己拿了两个排名赛的冠军，我认为和我不停的努力有很大关系。」他亦谦称面对顶尖球手，自己在心态和球技上仍在学习。

下午其他场次，国家好手的内斗由斯佳辉胜出，他以5:3淘汰庞俊旭，下一圈将对上肖国栋；另一位国家桌球名将张安达则以5:3战胜老将鹤健士（Barry Hawkins）。晚场将会有5位国家球手出战，其中赵心童将硬撼沙比（Mark Selby），吴宜泽将对阵同胞常冰玉，周跃龙挑战积钟斯（Jak Jones），而昨日淘汰「世一」卓林普（Judd Trump）的袁思俊将会对上卡达（Ali Carter）。

记者：杨功煜