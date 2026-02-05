世界桌球大奖赛｜启德冷风劲吹！卓林普爆冷负袁思俊 世界前五全数「一轮游」

世界桌球大奖赛32强赛事周三（4号）续于启德体艺馆上演，冷门赛果接二连三！刚结束锦标荒的世界「一哥」、「新港人」卓林普（Judd Trump）出师不利，以局数2:5爆冷不敌国家球手袁思俊。随著卓林普出局，今届赛事世界排名前五位的顶尖球手无一幸免，全数惨遭「一轮游」。

刚在德国大师赛封王、打破长达14个月锦标荒的卓林普，本以此行作为强势回归的舞台，岂料面对世界排名31位的国家小将袁思俊却陷入苦战。这位世界「一哥」甫开赛即连失两局，虽然在第3局打出一杆62度「起迫」追回一城，并一度咬紧局数至2:3，惟最终后劲不继，以局数2:5败阵。连同早前出局的罗拔臣（Neil Robertson），两位备受瞩目的「新港人」球星均在首圈止步。

今届大奖赛频频遭遇冷门，世界排名前五的球手在首圈过后竟全军覆没。除卓林普外，「世二」加兰韦尔逊（Kyren Wilson）以2:5不敌肖国栋；「世三」罗拔臣以1:5惨负积钟斯（Jak Jones）；「世四」威廉斯（Mark Williams）以2:5败予张安达；「世五」希坚斯（John Higgins）则以3:5憾负赵心童。随著五大巨头悉数落马，今届冠军争夺战将更添变数。