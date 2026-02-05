Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界桌球大奖赛｜启德冷风劲吹！卓林普爆冷负袁思俊 世界前五全数「一轮游」

即时体育
更新时间：00:52 2026-02-05 HKT
发布时间：00:52 2026-02-05 HKT

世界桌球大奖赛32强赛事周三（4号）续于启德体艺馆上演，冷门赛果接二连三！刚结束锦标荒的世界「一哥」、「新港人」卓林普（Judd Trump）出师不利，以局数2:5爆冷不敌国家球手袁思俊。随著卓林普出局，今届赛事世界排名前五位的顶尖球手无一幸免，全数惨遭「一轮游」。

刚在德国大师赛封王、打破长达14个月锦标荒的卓林普，本以此行作为强势回归的舞台，岂料面对世界排名31位的国家小将袁思俊却陷入苦战。这位世界「一哥」甫开赛即连失两局，虽然在第3局打出一杆62度「起迫」追回一城，并一度咬紧局数至2:3，惟最终后劲不继，以局数2:5败阵。连同早前出局的罗拔臣（Neil Robertson），两位备受瞩目的「新港人」球星均在首圈止步。

今届大奖赛频频遭遇冷门，世界排名前五的球手在首圈过后竟全军覆没。除卓林普外，「世二」加兰韦尔逊（Kyren Wilson）以2:5不敌肖国栋；「世三」罗拔臣以1:5惨负积钟斯（Jak Jones）；「世四」威廉斯（Mark Williams）以2:5败予张安达；「世五」希坚斯（John Higgins）则以3:5憾负赵心童。随著五大巨头悉数落马，今届冠军争夺战将更添变数。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
撞车碰瓷党｜警拘的士司机护士夫妇 涉22宗轻微车祸索赔 两医生同落网
02:29
撞车碰瓷党｜警拘的士司机护士夫妇 涉22宗轻微车祸索赔 两医生同落网
突发
6小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
13小时前
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
时事热话
9小时前
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
影视圈
7小时前
谢宁曲奇店再开分店获「老公」撑场 苗侨伟赞Bosco拎视帝实至名归：本色演出把口衰过我 黄日华脚痕靠睇波止痒
11:24
谢宁曲奇店再开分店获「老公」撑场 苗侨伟赞Bosco拎视帝实至名归：本色演出把口衰过我 黄日华脚痕靠睇波止痒
影视圈
11小时前
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
16小时前
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
01:12
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
影视圈
13小时前
尖沙咀五星酒店自助餐买一送一！$231起叹生蚝/龙虾/蟹脚/鲍鱼/乳猪 晚市升级4小时任食
尖沙咀五星酒店自助餐买一送一！$231起叹生蚝/龙虾/蟹脚/鲍鱼/乳猪 晚市升级4小时任食
饮食
14小时前
九巴B9服务大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
九巴北上路线B9大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
生活百科
10小时前