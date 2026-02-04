Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026冬季奥运会│谷爱凌伤病低谷中寻回自我 以「心流」状态迎战冬奥

更新时间：16:29 2026-02-04 HKT
发布时间：16:29 2026-02-04 HKT

自由式滑雪的国家队名将谷爱凌（Eileen Gu）近日透过社交媒体，分享了一篇感性长文，详述自己从伤病低谷中走出，在上年12月的雪盟联赛25-26年度(Snow League)的赛事中，重新寻回与滑雪运动最纯粹连结的心路历程。希望在世界舞台上展现她的风采，同时享受这千载难逢的为第二次参加冬奥的经历。 

谷爱凌在文中表示，上周的雪盟联赛夺冠，让她轻松了许多，对这项运动的热爱也更加强烈，对未来的进步也充满期待。尽管经历伤病与低潮，但她对滑雪的热爱与初心从未改变——期望将自由式滑雪介绍给更多年轻人，尤其是在世界舞台上推动女子滑雪运动的发展，同时享受每一届冬奥会这「一生一次」的珍贵体验。 

伤后曾试图将滑雪从生活中「隔离」但始终无法放下

她表示过去几年，感觉自己停滞不前，而今年一月头部受伤后，曾试图将滑雪从生活中「隔离」：「我把它装进一个精致的小盒子里，放逐到我心灵最黑暗角落里最荒凉的架子上。」她当时认为，滑雪只是自我身份的一小部分，没有它也能如常生活。

然而她发现自己放不下滑雪，她表示：「我错了。虽然我当时欢笑、恋爱，做了很多自己很享受的事情，但我的内心却处于一种极度虚弱的状态。活著和真正地活著是两回事。滑雪并非我的全部，但它让我感觉最像我自己。」

比赛中换到久违的「比赛模式」终于找回自己

谷爱凌坦言，尽管滑行速度未达理想，技术调整也未尽人意，但她在起跳前已进入一种「超凡脱俗」的状态。赛后她情绪激动爆发，连自己都感意外。她描述，比赛中她切换到久违的「比赛模式」——冷酷、果断且无比自信。关键在于心态的转变：「我又回到了自己的身体里……我对自己的信任如此绝对。」

她特别强调「心流」状态的体验：「它是一种沉浸在自我无限潜能的过程。没有任何时刻我会感到如此强大、美丽或充满活力。」这场胜利不仅是夺冠或破纪录，更重要的是「让我真切地感受到我终于找回了自己。我终于回家了。」

