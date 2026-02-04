2026冬季奥运会│滑雪女王禾恩断前十字韧带仍坚持出战 有信心上颁奖台

米兰-科尔蒂纳冬季奥运会本周五(6日)揭幕，赛事其中一位焦点选手、美国滑雪女王禾恩(Lindsey Vonn，国内译沃恩)周二出席记者会时带来一个震撼消息，她表示自己在上周练习时摔倒弄伤左膝，导致前十字韧带撕裂，但仍会坚持带伤出战周日的高山滑雪速度赛，并有信心踏上颁奖台，取得个人第4面冬奥奖牌。

禾恩断前左膝十字韧带 周日如常出战

有滑雪女王之称的41岁美国名将禾恩，周二与队友出席记者会时透露，自己在上周五于瑞士举行的女子世界杯比赛中失误摔倒，导致左膝前十字韧带撕裂，半月板亦有挫伤，但指伤势稳定：「我不确定左膝的伤势是之前就存在，还是碰撞而造成的。我们一直积极治疗，去健身室训练，今天(周二)更重返雪场。目前膝盖的情况稳定，有力量而且没有肿胀，在护膝帮助下，我有信心周日可以参赛。」

想以不同姿态参加米兰冬奥

曾在2010和2018冬奥分别赢得高山滑雪女子速度赛金牌及铜牌的禾恩，周日就会再次参加这项目，4日后还会出战超级大回转，之后还会参加团体全能赛。她矢言伤势不会影响自己，有信心再次踏上颁奖台：「我一直非常努力训练，带望以截然不同的姿态去参加今次冬奥。我知道自己在摔倒前的机会有多大，亦知道伤后形势不利，但是仍然有机会，只要有一丝希望，我都会全力以赴去尝试。」

