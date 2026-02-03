Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界桌球大奖赛｜国内球手再告捷 张安达与新星吴宜泽齐跻身下一轮

即时体育
更新时间：23:31 2026-02-03 HKT
发布时间：23:31 2026-02-03 HKT

世界桌球大奖赛2026 32强开球礼后再续战火，上演「以下克上」戏码，世界排名23的国内球手张安达，以5:2击败世界排名第4的威尔斯名将威廉斯(Mark Williams)。另一边箱桌球新星吴宜泽5:3击败麦基尔(Anthony Mcgill)，齐齐晋身16强。

张安达以下克上挫威廉斯

张安达开波就率先入局，第1局就先以89:34先拔头筹，但随后威廉斯即以66:13扳回一城，但张安达立即以破杆的124:0回击再下一城，虽然威廉斯休息前再将局数追平，但休息后张安达愈战愈勇最终直落连取3局以5:2击败威廉斯，晋级16强。

赛后张安达受访也表示认同比赛安排太密集，自己也受时差影响也睡得不好。而对于今场击败威廉斯，张安达则表示：「其实我同佢喺职业赛对咗好多次，但系胜率都唔系好高。今日赢咗肯定开心啦，其实佢都佢今日唔系打得几好，然后我今日发挥俾佢好少少咯。」作为广东人的张安达也表示很常到香港，但昨日的宣传活动令他首次到访太平山，也认为很美丽并希望下次可以夜晚到访。

吴宜泽连取4局反胜麦基尔

而现时世界排名13的桌球新星吴宜泽今战对上世界排名47的麦基尔，吴宜泽在先取首局下，被麦基尔连追三局，但休息过后吴宜泽调整及时，先追2局后第7局更打出破百杆112:0「叫糊」，在最后顺利再赢一局后以5:3反胜麦基尔，有惊无险跻身下一轮。

吴宜泽受访被问到反胜麦基尔的历程，他说：「上半场，其实对手在安全球方面确实做得非常好，给我的机会很少，我就中场休息练了一下安全球，可能下半场稍微适应了一下它的节奏吧，然后所有的机会都帮助得分非常好。」提到昨日活动奥苏利云指他会是未来的冠军，这样的说话对他的帮助时，他表示：「他会给到我很多的信心吧，然后我们也经常一起交流探讨我的一些空间，然后我觉得对我未来肯定是都是非常好的。」

 

但另一边箱丁俊晖则以5:3不敌鹤健士，无缘下一轮赛事。

 

记者/摄影：魏国谦

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
9小时前
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
影视圈
2026-02-02 18:30 HKT
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
时事热话
10小时前
稻香旗下酒楼限时优惠！点心纸一律计小点 早午茶市2分店供应
稻香旗下酒楼限时优惠！点心纸一律计小点 早午茶市2分店供应
饮食
6小时前
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
食用安全
11小时前
13岁女童患胃癌晚期 腹腔满布肿瘤无药医 医生揭竟是父亲这习惯惹祸！
13岁女童患胃癌晚期 腹腔满布肿瘤无药医 医生揭竟是父亲这习惯惹祸！
保健养生
6小时前
「香港第一名模」暴瘦零滤镜相流出 Deep V下现恐怖「排骨胸」 51岁真实身材震撼曝光
「香港第一名模」暴瘦零滤镜相流出 Deep V下现恐怖「排骨胸」 51岁真实身材震撼曝光
影视圈
5小时前
天气寒冷｜周日再冻过！气温降至13℃ 一日之间降8℃
天气寒冷｜周日再冻过！气温降至13℃ 一日之间降8℃
社会
11小时前
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
六合彩｜头奖4600万今晚搅珠 网民教路$170买17注包全部冧巴（附近50期幸运数字）
六合彩︱头奖4600万搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你！
社会
2小时前