世界桌球大奖赛｜国内球手再告捷 张安达与新星吴宜泽齐跻身下一轮

世界桌球大奖赛2026 32强开球礼后再续战火，上演「以下克上」戏码，世界排名23的国内球手张安达，以5:2击败世界排名第4的威尔斯名将威廉斯(Mark Williams)。另一边箱桌球新星吴宜泽5:3击败麦基尔(Anthony Mcgill)，齐齐晋身16强。

张安达以下克上挫威廉斯

张安达开波就率先入局，第1局就先以89:34先拔头筹，但随后威廉斯即以66:13扳回一城，但张安达立即以破杆的124:0回击再下一城，虽然威廉斯休息前再将局数追平，但休息后张安达愈战愈勇最终直落连取3局以5:2击败威廉斯，晋级16强。

赛后张安达受访也表示认同比赛安排太密集，自己也受时差影响也睡得不好。而对于今场击败威廉斯，张安达则表示：「其实我同佢喺职业赛对咗好多次，但系胜率都唔系好高。今日赢咗肯定开心啦，其实佢都佢今日唔系打得几好，然后我今日发挥俾佢好少少咯。」作为广东人的张安达也表示很常到香港，但昨日的宣传活动令他首次到访太平山，也认为很美丽并希望下次可以夜晚到访。

吴宜泽连取4局反胜麦基尔

而现时世界排名13的桌球新星吴宜泽今战对上世界排名47的麦基尔，吴宜泽在先取首局下，被麦基尔连追三局，但休息过后吴宜泽调整及时，先追2局后第7局更打出破百杆112:0「叫糊」，在最后顺利再赢一局后以5:3反胜麦基尔，有惊无险跻身下一轮。

吴宜泽受访被问到反胜麦基尔的历程，他说：「上半场，其实对手在安全球方面确实做得非常好，给我的机会很少，我就中场休息练了一下安全球，可能下半场稍微适应了一下它的节奏吧，然后所有的机会都帮助得分非常好。」提到昨日活动奥苏利云指他会是未来的冠军，这样的说话对他的帮助时，他表示：「他会给到我很多的信心吧，然后我们也经常一起交流探讨我的一些空间，然后我觉得对我未来肯定是都是非常好的。」

但另一边箱丁俊晖则以5:3不敌鹤健士，无缘下一轮赛事。

记者/摄影：魏国谦