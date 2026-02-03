Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界桌球大奖赛｜世界桌球大奖赛2026正式揭幕 文体旅游局局长罗淑佩主礼开球礼

即时体育
更新时间：21:12 2026-02-03 HKT
发布时间：21:12 2026-02-03 HKT

世界桌球大奖赛2026今日正式在启德体艺馆盛大举行，今晚由文化体育及旅游局局长罗淑佩和世界桌球巡回赛(WST)总裁施蒙（Simon Brownell）等一众嘉宾主礼开球礼，为一连六日云集各地好手的大战揭开序幕。

今日由世界桌球巡回赛（WST)与F-Sports Promotions Limited主办，由中国桌球总会全力支持的「世界桌球大奖赛2026」正式开战，晚上由文体旅游局局长罗淑佩，WST总栽施蒙和一众单位代表，在参赛球手奥苏利云和斯佳辉陪同下进行开球礼。

罗局长在致辞时表示，今次活动再度获「M」品牌认证，象征著桌球运动在体育和社区参与上的卓越表现，除了提升桌球在香港的知名度外，也进一步巩固香港作为国际体育盛事首选目的地的美誉，她亦诚邀海外观众可以亦借此机会体验香港的魅力，她说：「致所有海外参与者和支持者，我诚邀你们沉浸在香港独特的文化和热情好客的氛围中。愿你们在香港的时光充满美好回忆，无论好坏都留下难忘的记忆，并将我们这座美丽城市的点点滴滴带回家。」

 

记者/摄影：魏国谦

