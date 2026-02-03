Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界桌球大奖赛｜首轮以5:2挫「世二」加兰韦尔逊 肖国栋指更投入比赛本身而非只想夺冠

更新时间：17:32 2026-02-03 HKT
发布时间：17:32 2026-02-03 HKT

世界桌球大奖赛2026今日在启德体艺馆正式开打，首轮上演国家球手肖国栋对「世二」加兰韦尔逊（Kyren Wilson），最终肖国栋以5:2击败加兰韦尔逊，肖国栋赛后表示对争冠并未有太大想法，只想打好每一杆和投入比赛。

肖国栋5:2挫韦尔逊 称更专注每一杆和比赛

目前世界排名第10的肖国栋首战硬撼加兰韦尔逊，首局肖国栋就先以109:5先拔头筹，但随后韦尔逊立即还以颜色，以83:0扳回一局，但之后肖国栋连取3局，率先以4:1取得赛点，到第5局肖国栋在领先32:4下被韦尔逊以71:59反追一局，到第6局双方在多次攻守互换下，最终肖国栋以71:59再取一局，以总局数5:2击败加兰韦尔逊。

加兰韦尔逊对赛程调动有微言。摄影：魏国谦
加兰韦尔逊因赛程调动而提早一日作赛，他也是昨日才被告知赛程改动，赛后他直言对安排感不满，他说：「说实话，我对今次比赛感到有点遗憾，我觉得比赛赛程安排很糟糕，我从德国飞来只有1、2天休息和练习，要在这么精彩的比赛中发挥最好非常不容易。」

肖国栋表示心态有变。摄影：魏国谦
但肖国栋则有不同看法，赛后表示：「非常开心能够回国比赛，因为赛事安排更好，而且可以能够有很好的训练和住宿环境。」他亦表示自己很喜欢香港以及香港的食物。

而被问到对夺冠有什么把握时，肖国栋则说：「我改变了一些心态，对于比赛来说不会有太多期待，我只是想做好每一杆，然后去享受比赛，然后更多的时候是集中比赛投入比赛当中，如果你做好了，当然会有一个好结果，就不要去给自己太大压力。」

其他赛果，周跃龙以5:2挫麦佳亚（Stephen Maguire），而上年香港站亚军冰咸（Stuart Bingham）则以2:5不敌施利沙（Elliot Slessor）。

 

记者/摄影：魏国谦

