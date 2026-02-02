冬奥｜港队冬奥历年最多人代表团蓄势待发 郭子峰首担正盼能表现出最好状态

米兰-科尔蒂纳2026冬季奥运会周五（6号）开幕，今日进行授旗仪式，今次冬奥港队13人代表团创历年新高，分别由翁厚全和金咏晞出战高山滑雪，郭子峰和林静欣出战短道速滑，除翁厚全已赴意大利外，三人受访时也希望能全力以赴，发挥自己最好的表现。

郭子峰「转正」出战冬奥 盼能为哥哥出尽全力

男子短道速滑1000及1500米代表郭子峰上届以后备身份出战冬奥，今届成功以正选为港队出战，被问到感受时他表示：「今届系作为正选去参加呢一届米兰冬奥，其实就心情好激动，唔单止系代表我个人参加，呢个奥运会亦都系代表中国香港去参加呢一个最大最顶尖嘅舞台，其实都又紧张又兴奋。」

郭子峰胞兄郭子浩亦同为港队短道速滑代表，亦一同出战去年亚冬运，但子浩在亚冬运后选择退役，子峰希望连同哥哥的一份力全力以赴，他说：「阿哥就系喺旧年呢个亚冬运结束咗之后就已经退役啦，今次可以代表香港参加呢个奥运会，佢都为我感到骄傲啦都戥我开心，我就想连埋佢𠮶份一齐努力，全力发挥唔好辜负大家嘅期望。 」

港队短道速滑代表林静欣（左）和郭子峰（右）。摄影：魏国谦

林静欣希望能够放低伤病的压力表现出最好的一面。摄影：魏国谦

而将会出战女子1000米速滑的林静欣则表示数月前在韩国训练时受伤，但也已经大致康复了，但也希望能够放低伤病的压力表现出最好的一面，对于过往的经验对今次的帮助，她则表示：「上年其实每一个比赛都可以令我获取到好多唔同嘅经验，而且上年亚冬运系都系一个次高级嘅舞台，所以亦都系有同好多顶尖运动员一齐竞技攞到嘅经验。」

女子高山滑雪的金咏晞。摄影：魏国谦

金咏晞表示自己最初亦难以置想能拿到资格。摄影：魏国谦

而将会出战女子高山滑雪的金咏晞则表示自己最初亦难以置想能拿到资格，但也很高兴能得到出战冬奥资将，她说：「其实我都喺个deadline前1日先至攞到资格，所以我都唔系几相信啦。因为可能呢6个月我都系为咗争取呢个资格日日都喺度训练，所以初头都唔系好几相信，不过当然confirm咗之后就好开心。」她也表示未曾到当地出赛，但后天她也会出发前往当地，相信能够尽快适应场地。

记者/摄影：魏国谦