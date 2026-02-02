桌球｜超过20名球手周一游山顶 「火箭」奥苏利云首以「港人」身份打排名赛：相信会比上周德国站打得好

世界职业排名赛的世界桌球大奖赛今午（周二）一时起假启德体艺馆举行，超过20位世界排名头32位的球手齐集山顶广场参加球手欢迎活动，首次在香港参加「大奖赛」的「港人」奥苏利云（Ronnie O’Sullivan）及应届世界冠军赵心童成焦点，Ronnie更被问到是否以杜拜为基地，他不忘再赞香港说：「香港在我心目中是一个很棒的城市，可以说是在世上最好的地方之一。」

超过20位球手聚集山顶、拿著自己的中文名（中文拼音）牌合照。徐嘉华摄

徐嘉华摄

奥苏利云以前曾在山顶慢跑及行山。徐嘉华摄

家住深圳的赵心童每年来港十数次，曾跟朋友上山顶饭。徐嘉华摄

刚满50岁 的Ronnie去年6月小登科后，有英媒报导他跟太太定居杜拜，这天他表示没有以那里为基地，他更享受「随心」去选择住处，他说：「我没有以那里为基地，我有时会在杜拜、有时在香港、有时在中国，杜拜给人很新的感觉，香港则汇聚各种文化及历史，十分精彩的一个城市，我都喜欢。」

奥苏利云难得可以独自欣赏山顶风景。徐嘉华

Ronnie跟中国新星吴宜泽鸡啄唔断。徐嘉华摄

徐嘉华摄

他续称：「我以『放假』的心态住住这、住住那，这给我感觉很好，等于我现在选择比赛，我想打就去打，不想打就弃权。」Ronnie在今季打了7站比赛，他选择的站数看到他的喜好，包括2站中东（他最佳一站成绩是沙特阿拉伯站亚军）、2站欧洲（英国及上周的德国站），其余3站在国内。

徐嘉华摄

对于第一次以「港人」身份在启德出战「大奖赛」，曾赢过此站比赛3次（2018、2021、2023）的Ronnie坦言有一定压力，他说：「压力来自于对自己有期望，我已习惯了，上周在德国打得不好，希望香港站会好转，成绩要上天眷顾了。」

赵心童谈到成为世界冠军后，多少加添了压力，这一季是过渡期。徐嘉华摄

家住深圳的赵心童表示一年也会来香港旅游十数次，但对于第一次在香港出战「大奖赛」，这位应届世界冠军表示：「十分期待这次比赛，希望在香港留下一个比较美好的回忆。」暂时仍未有中国球手染指「大奖赛」锦标赛，赵心童坦言：「我也希望去争取（夺冠）。」Ronnie及赵心童将分别于周三亮相。

记者/摄影：徐嘉华