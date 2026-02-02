排球｜日本排球明星失手 请女职员「食波饼」 惊人滑跪道歉笑爆全场（有片）

日本排球联赛（SV.LEAGUE）明星赛近日上演搞笑一幕，人气球星西田有志在技巧挑战赛中失手，误令场边女工作人员「食波饼」。这位日本明星球手随即展现惊人反应，由场中冲刺至场边「滑跪」土下座道歉，夸张动作令全场球迷及网民笑翻。

After accidentally hitting someone with the ball, Japanese volleyball player Yuji Nishida apologized with a sliding dogeza.

So cute! 😂😂 pic.twitter.com/84xZ0slo80 — The Figen (@TheFigen_) February 1, 2026

事发于明星赛的「发球打靶」环节，西田有志于端线发球时意外「挞Q」，皮球严重偏离轨道直飞场外，不偏不倚击中一名大会女工作人员，现场顿时引起一阵骚动。

闯祸后的西田有志显然也被吓到，随即由底线全速冲向「案发现场」，并以头部行先的「鱼跃」姿势滑行至该女职员面前，做出标准的「土下座」谢罪。有趣的是，该名女职员见西田「来势汹汹」飞奔而至，一度吓得连退两步，场面惹笑。

有关片段在网上疯传，网民纷纷被西田有志的夸张反应逗笑，有人留言西田有志道歉诚意十足，亦有人笑指：「虽然道歉很及时，但那球看起来真的很痛」、「飞扑的姿势与速度值100分」。