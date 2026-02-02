Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

排球｜日本排球明星失手 请女职员「食波饼」 惊人滑跪道歉笑爆全场（有片）

即时体育
更新时间：16:58 2026-02-02 HKT
发布时间：16:58 2026-02-02 HKT

日本排球联赛（SV.LEAGUE）明星赛近日上演搞笑一幕，人气球星西田有志在技巧挑战赛中失手，误令场边女工作人员「食波饼」。这位日本明星球手随即展现惊人反应，由场中冲刺至场边「滑跪」土下座道歉，夸张动作令全场球迷及网民笑翻。

事发于明星赛的「发球打靶」环节，西田有志于端线发球时意外「挞Q」，皮球严重偏离轨道直飞场外，不偏不倚击中一名大会女工作人员，现场顿时引起一阵骚动。

闯祸后的西田有志显然也被吓到，随即由底线全速冲向「案发现场」，并以头部行先的「鱼跃」姿势滑行至该女职员面前，做出标准的「土下座」谢罪。有趣的是，该名女职员见西田「来势汹汹」飞奔而至，一度吓得连退两步，场面惹笑。

有关片段在网上疯传，网民纷纷被西田有志的夸张反应逗笑，有人留言西田有志道歉诚意十足，亦有人笑指：「虽然道歉很及时，但那球看起来真的很痛」、「飞扑的姿势与速度值100分」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
社会
4小时前
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
影视圈
19小时前
朱千雪揭与惩教署「不解之缘」 昔日「惩教主任」变大律师 感触良多勉励学员：人生总有高低
朱千雪揭与惩教署「不解之缘」 昔日「惩教主任」变大律师 感触良多勉励学员：人生总有高低
影视圈
2026-01-31 21:00 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮
「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮
影视圈
20小时前
前TVB「收视女王」惊爆遭一亲戚觊觎家产 因病未能生育留遗憾 预住老人院度余生
前TVB「收视女王」惊爆遭一亲戚觊觎家产 因病未能生育留遗憾 预住老人院度余生
影视圈
6小时前
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊仓：应该All In收息股｜百万仓
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊沧：年纪大应All In收息股｜百万仓
投资理财
11小时前
城巴「仙气女车长」后继有人 惊艳乘客：好靓好飒 网民大爆驾驶路线
城巴「仙气女车长」后继有人 惊艳乘客：好靓好飒 网民大爆驾驶路线｜Juicy叮
时事热话
6小时前
汇丰破顶勿轻言沽货 曾渊沧揭散户坏习惯
汇丰破顶勿轻言沽货 曾渊沧揭散户坏习惯
投资理财
11小时前
汪明荃奇妙结缘女小贩数十载原因曝光 铜锣湾街头温馨互动令人感动 网民赞阿姐人美心善
汪明荃奇妙结缘女小贩数十载原因曝光 铜锣湾街头温馨互动令人感动 网民赞阿姐人美心善
影视圈
8小时前