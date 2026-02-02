Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德国桌球大师赛｜卓林普击败梅菲封王 打破14个月锦标荒

即时体育
更新时间：15:54 2026-02-02 HKT
发布时间：15:54 2026-02-02 HKT

世界排名第一的卓林普（Judd Trump），周日在2026年德国桌球大师赛决赛以10:4击败梅菲（Shaun Murphy），第四度捧起德国大师赛的冠军奖杯，兼且打破个人长达14个月的锦标荒，并终结了之前连续三次屈居亚军的颓势。

第4度封王德国赛

「一哥」卓林普在决赛中打出一杆过百和六杆50+，以局数10:4击败梅菲，继2020、2021和2024年之后，第四次在德国大师赛封王，拿下个人职业生涯第31个排名赛冠军，结束自2024年12月以来，长达14个月的锦标荒。再尝锦标滋味的卓林普接过奖杯后兴奋得亲吻奖杯，笑容满面。

卓林普：保持正确心态最重要

卓林普谈然面对自己长达14个月的锦标荒，他表示：「那段没有赢得冠军的时间并不难过，关键是要保持正确的心理状态，等待下一次机会的到来。不要对自己太苛责，而是要抱积极的态度去面对。」

