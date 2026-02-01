杰运｜男子手球教练许文邦：若在「公投」排第一名 我都当赢 仍静待政府安排合适室内场备战亚运

两个月前香港男子手球队在启德体艺馆掀起一场场热血沸腾的手球比赛，全场5000名观众造成的一遍遍红海、港队历史性取得第4名仍历历在目，港队教练许文邦周六带著部份队员现身香港杰出运动员选举的公投拉票活动，争取「香港最佳运动队伍」，未知他们手持的「88」号会否为他们带来好运？

香港男子手球队十分LIKE这个号码。徐嘉华摄

许文邦教练（右三)坦言今届是球队最有信心争「最佳运动队伍」大奖，右一是队长谢永辉。徐嘉华摄

共有16支运动队伍竞逐一个「最佳队伍」的奖项，许文邦教练坦言已忘了曾被提名参选多少次，但对今届抱有信心，他说：「我们做过好多次候选人，但相对而言，今届是我们总会及球员较有信心的一次；我自己内心觉得就算最终得奖队伍不是我们，但若能在『公众投票』排到第一名，我都当赢了。」

「公众投票由周六（31号）起至3月1日，公众可于https://sportstar2025.hkolympic.org/zh/公众投票/公众投票详情 投选喜爱的运动员或队伍，共有3组人士有份投票，包括评审团（占50%）、本港体育编辑/记者（占20%）、市民（占30%）。

男子手球队在公投拉票活动上。徐嘉华摄

根据首天的「公投」走势，香港男子手球队暂位列首位，香港男子足球队排第2位、香港男子冰球队暂排第3位。

许教练续称：「这个奖的认受性好高，是属于香港人的奖项，被提名无疑肯定我们的努力，毕竟投票的是本地记者们及评审，这些肯定对我们业余的球员十分重要。」

11月全运后，香港男子手球队上周参加了科威特亚洲锦标赛，取得第10名，一日前才返到香港的队长谢永辉表示满意，特别赢到西亚职业队约旦及和了阿曼，令他们陪添信心，尤其在9月的名古屋亚运会，九成九对手都是亚锦赛的对手。谢永辉表示：「亚锦赛是全运后第一场国际赛，在全运后有部份具经验的老将退役，有些因工作原因去不到科威特，接近大半队是新面孔；多得全运会高强度的比赛训练下，当接触亚锦赛时，看到有好大进步，好多球队对我们刮目相看，这些对我们未来的大赛包括今年亚运甚至4年后的全运会都是一支很大的强心针。」

粤港澳手球比赛期间，亦披露港队平时没有合适的室内场训练，文体旅局长罗淑佩表示高度关注，并承诺会尽力在场地提供支援，探讨利用启德体育园等场馆作为手球训练基地；问到进展如何，特别是9月就是亚运会，是否急切需要一个室内的训练基地，许教练说：「政府都积极找场地给我们，但暂仍未有实质的场地，相信他们安排中，我们惟有静候。」

许教练表示，现距离亚运会只有7个月，他希望政府批的场地「越快越好」，并期望在亚运会争取小组头2名出线8强，再看能走多远。



记者/摄影：徐嘉华