帆船｜卫亮行ILCA6表现强势 目标升到ILCA7成为全职运动员

「新鸿基公司香港帆船赛周2026」亦设有ILCA6级别的赛事，其中要说表现最亮眼的必然是香港希腊混血的卫亮行（Charalampos Veliabitis)，出战6回合5度首名冲线，高居小组第1，他受访表示目标明年升到ILCA7成为一名全职运动员。

卫亮行对自己保持高标准 望明年升上ILCA7

卫亮行去年才刚从ILCA4升到ILCA6，他透露已为备战本赛季进行了大量训练，因此他也很期待今季之后的比赛，而对于今年的目标，他直言：「我的目标一直都很高，我想参加世界锦标赛并进入前八名，就像去年我仍在ILCA4一样，我还希望能在亚洲锦标赛上获得奖牌，我也希望能参加世界青年锦标赛。」

卫亮行的爸爸是希腊人，而妈妈则是香港人，他也持有香港特区护照，对于未来发展卫亮行坦言他明年的目标是升到ILCA7，另外他已经申请香港的大学，希望可以一边兼顾学业一边进行大量的训练，他表示：「我想升到ILCA7级别，因为我想成为全职运动员，我也想来这里上大学，我已经申请了香港的大学，这样我就可以一边学习一边进行大量的训练。」他也提到，升上ILCA7的终极目标，是希望将来能出战奥运和亚运会。

记者/摄影：魏国谦