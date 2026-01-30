帆船｜13岁14岁帆船小花掀巨浪 争取亚运会代表香港出战29er组别

「新鸿基公司香港帆船赛周2026」暨「29er亚洲帆船锦标赛」昨日正式开赛，今场亦是首场29er级别的港队名古屋亚运代表选拔，多组本地顶尖选手全力出击，其中年仅13岁的刘铧之（Jessica)和14岁的李欣殷（Leanna)亦是女子队的有力竞争者之一。

年仅13岁的刘铧之（右)和14岁的李欣殷（左)亦是港队女子29er代表的有力竞争者之一。摄影：魏国谦

Jessica和Leanna刚从乐天小帆船级别升到29er仅半年时间。摄影：魏国谦

刚升上29er半年立即展现过人实力

Jessica和Leanna刚从乐天小帆船级别升到29er仅半年时间，便立即展现出过人实力，并已参加29er Europa Cup等的国际性比赛，Jessica更在去年底荣获2025 29er Award的29er年度最佳新人，Jessica也直言从未想过可获得此奖项，但能在刚升到29er便能获得此奖项，对她来说是一个好的开始并激励她在未来的发展，她说：「说实话，我当时甚至不知道会得奖。刚升到29er级别就获此殊荣，对我的帆船之旅是个好兆头，也激励我未来要更加努力。」

Jessica和Leanna目前暂列29er组别的第7名，在女子之中排第2。摄影：魏国谦

Jessica和Leanna也并不急于求成，视今战为重要经验。摄影：魏国谦

不急于求成 视今次为重要的经验

今次是她们首次在香港帆船赛周出战29er级别的赛事，Jessica表示，由于亚运选拔共有两轮，加上她过往多在不同赛区作赛，因此会视今仗为热身战，去熟悉新的航行区和比赛环境，而Leanna也表示：「我认为这场比赛对于我们在香港参加大型帆船比赛来说很有好处，因为今场是香港规模最大的 29er帆船比赛，也是为第二轮选拔赛做准备。」

而今战除了各地的29er好手外，也有不少本地的选手出战争夺代表香港出战亚运的资格，其中也包括港队的江芷棋和黄曦慧，对于竞争如此大的环境下出战，Jessica则认为：「我觉得这些竞争激烈的比赛对我们来说也是一种经验，我们的目标是参加亚运会，这些经验是参加亚运会不可或缺的一环。」她也表示，目前最大的目标便是为第二次的选拔赛做好准备。截至今日，Jessica和Leanna目前暂列29er组别的第7名，在女子之中排第2，而江芷棋和黄曦慧则在小组排第3名，同时在女子组别中排第1。

记者/摄影：魏国谦