朱锴泓澳网8强止步 首战汲取大赛经验 迎接下周台维斯杯挑战

香港网坛超新星朱锴泓（Kai Thompson）周五于澳洲网球公开赛青年组男单8强，不敌哈萨克球手卢兰尼（Zangar Nurlanuly）逆转1：2，虽然无缘再创历史，但依然成为首位香港球手在墨尔本公园成功杀入8强 。

今日澳网青年组男单8强，17岁小将朱锴泓力战2小时50分钟后，以6：3、6：7（4：7）、4：6遭哈萨克8号种子卢兰尼逆转，止步8强。

汲取大满贯经验 专注自我提升

赛后朱锴泓接受网上访问，坦言首次大满贯之旅收获丰硕：「这是一次很棒的经历，这次比赛中最大的收获是和同龄的高水准青少年选手比赛的经验。还有更了解我的比赛、我的身体，以及我的体能。」他表示对手抽筋时自己没有因此失误：「当对手抽筋或受伤时，会带来心理压力。我认为取决于能否专注于自己，而不是去看对手。我并没有真正错失任何机会。 」

台维斯杯即战力 团队角色待命

下周将转战维园出战台维斯杯的朱锴泓认为，澳网历练正好为主场出赛备战：「在观众面前比赛的经验，能帮助我控制紧张情绪，在台维斯杯更自如发挥。」朱锴泓澳网表现相当亮眼，被问及会否与近期状态大勇的黄泽林（Coleman）合作双打，他表示将服从教练安排：「取决于队长的决定，阵容下周便会公布。」