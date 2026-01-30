Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳网青少年组｜港将朱锴泓激战近3小时 憾负哈萨克球手2：1止步8强

15:49 2026-01-30
15:49 2026-01-30

香港网坛新星朱锴泓（Kai Thompson）周五在澳洲网球公开赛青年组，与哈萨克8号种子卢兰利（Zangar Nurlanuly）上演近三小时马拉松式激战。港将虽先拔头筹，却在关键时刻受制于对手顽强反扑及自身失误，最终以6：3、6：7（4：7）、4：6遭逆转，止步8强，但依然成为首位闯入澳网青少年组8强的香港球手 。

年仅17岁的小将朱锴泓今届首战大满贯即展现「黑马」姿态，连挫希腊、澳洲及罗马尼亚对手，未失一盘强势闯关，写下港将在澳网青少年组最佳战绩。8强面对青年世界排名12位的卢兰尼，朱锴泓首盘凭第六局关键破发，并于第七局历经六次「刁时」力保发球局，以6：3先声夺人。

战局次盘风云骤变。卢兰利将比赛拖入抢七。朱锴泓在决胜局细分4：7失守，盘数被扳平。决胜盘双方体能受高温考验，双方失误增多，港将更两度被破发，陷入0：3的劣势。而对手因体能不支申请医疗暂停。但朱锴泓未能把握反扑机会，第四局破发后随即遭回破，以4：6败决胜盘 。最终用时2小时50分，以总盘数1：2憾负，止步8强，未能成为首位闯入澳网青少年组4强的香港球手。

