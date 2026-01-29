马术︳马会支持浪琴香港国际马术盛典 云集顶级国际骑手周五开锣

「M」品牌国际体育盛事浪琴香港国际马术盛典，将于本周五（1月30日）起一连三天在亚洲国际博览馆盛大上演，呈献世界级场地障碍赛及马术表演。香港赛马会作为策略伙伴将全力支持盛典，包括为马术赛事提供全面的技术及后勤支援。马术讲求「人马合一」，马会视盛典为马年系列活动的「头炮」，借此颂赞这份人马之间的深厚情谊。

马会马术队成员赖桢敏将代表中国香港，参加部分于盛典期间举行的马术赛事。公关图片

约60匹参与盛典的马匹本周二于海外运抵本港，由机场经马会运马车前往亚博。公关图片

盛典连续第二年在港举行，焦点包括五星级国际马术赛事，吸引来自本地和海外的观众欣赏国际顶尖骑手和马匹献技和专业比赛。马会凭借其马术筹备工作的经验，将为今次活动提供马匹运输、马房管理、兽医等支援。约60匹参与盛典的良驹已于海外运抵本港，在马会马房助理护送下，由机场经马会运马车前往亚博。

马会更首次带来「香港赛马会亚洲青年挑战赛」，让来自亚洲的年轻马术骑手有机会一展身手。另一焦点是，观众有机会欣赏退役赛驹经「马会退役赛驹骏展新生计划」（RESTART ）培训后，「转型」为马术马匹的音乐骑术表演。八匹参加该计划的退役马匹，将在长达六分钟的的表演中，跟随音乐以不同步法和走位进行团体表演，这些人马组合于半年前已开始训练。

马会退役马匹福利经理龙颕思。公关图片

负责策骑「太阳多多」的马会退役马匹福利经理龙颕思表示：「今次表演分为中西式两个主题，分别在不同时段表演，配合不同饰和中西式音乐进行。」她透露，最初他们根据马匹的性情、与其他马匹和骑手配合度及步伐优美程度，拣选马匹进行表演。

八匹参加「马会退役赛驹骏展新生计划」的马匹，将于浪琴香港国际马术盛典进行音乐骑术表演。公关图片

在多匹参与表演的退役赛驹中，「哈虾巴爸」曾羸过三次二班的赛事，牠于2018年退役后转型为马术马，曾参与盛装舞步比赛。至于「马状元」亦曾数次赢头马，2018年退役后加入RESTART ，更曾经在2023/24年度获得马会三项赛「新晋退役马奖」。

龙颕思指，退役赛驹加入RESTART后会前往从化退役马匹中心进行休养以适应新环境，经兽医和专业团队评估，认为适合开始接受再培训后，便会转移到双鱼河马术中心的马匹再培训中心，制定循序渐进的训练计划。「 一般经再培训的马匹，可成为马会公众骑术学校的马匹、认养马匹、仪仗马，或供马会马术队作训练及比赛用途。」她期望透过盛典的音乐骑术表演，让公众加深对赛驹退役生涯的认识。