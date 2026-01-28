F1季前测试｜红牛新星艾查湿地失控撞栏　韦斯塔潘咸美顿首亮相

2026 年 F1 季前测试进入第二天，红牛车队（Red Bull）发生意外插曲。刚于今季获提拔至大队的 21 岁法国新星艾查（Isack Hadjar），在巴塞隆拿加泰罗尼亚赛道（Circuit de Barcelona-Catalunya）进行测试时，于湿滑路面失控撞栏。

据现场目击者指出，当时赛道环境正下著微雨，艾查刚由全雨胎（Full Wet）换上中间胎（Intermediate），却在出场圈驶至最后一个高速弯时失控打转，战车车尾猛烈撞向护栏。

领队麦基斯：非战之罪 尽力抢修

虽然测试以闭门形式进行，红牛官方未有就意外作正式回应，但车队领队麦基斯（Laurent Mekies）接受访问时表示：「下午的天气条件非常棘手，以这种方式结束虽然不幸，但这也是比赛的一部分。」

麦基斯补充道，艾查在首日的表现非常积极，无论是圈数、学习进度以及给予工程师的反馈都相当正面。车队目前正尽全力修复战车，以应对接下来的测试安排。

韦斯塔潘亦曾冲出赛道

同队的四届世界冠军韦斯塔潘（Max Verstappen）在上午时段曾经登场。他在首个出场圈于第 5 弯亦曾一度冲出赛道，但幸好能顺利重返继续测试。由于红牛在首两天均有派车上阵，根据今季测试规则，车队在余下日子只剩下最后一天的测试名额。

咸美顿首试法拉利新车

另一边厢，法拉利（Ferrari）由陆克莱（Charles Leclerc）及咸美顿（Lewis Hamilton）分途出击，两人合力完成了 123 圈，接近两场大奖赛的距离。

七届冠军咸美顿在下午接手驾驶，虽然全程在湿地作战，但他形容测试「极具挑战性」但「富有成效」。面对 2026 年针对底盘、引擎及轮胎的全新赛例，特别是混合动力比重增加，咸美顿表示：「这是一次重大的规则改革，能顺利完成测试且没有大问题已很不错。目前的重点是理解能量部署，如何在一圈内运用电力及充电将是关键。」

陆克莱冀法拉利重返巅峰

队友陆克莱则表示，经历了 2025 年的低潮后，希望新赛例能成为转机：「今年对每支车队来说都是大好机会。我们目前仍在进行系统检查，尚未将赛车推至极限，但我希望能带领法拉利重返巅峰。」

至于去届世界冠军车队麦拿仑（McLaren），原定计划登场但因天气关系决定推迟，将于周三起连续三天进行测试。