澳网青少年组｜香港新星朱锴泓两盘直落击败罗马尼亚球手 首战大满贯即勇闯八强

香港网坛新星、年仅17岁的香港小将朱锴泓（Kai Thompson）在墨尔本公园延续其神奇之旅。这位首次出战大满贯的本地网球小将，今日（28日）在澳洲网球公开赛青少年组男单第三圈赛事中，展现出惊人的心理质素，经过1小时38分钟的激战，以直落两盘击败排名更高的罗马尼亚好手，强势杀入八强。

现时青少年世界排名第47位的朱锴泓，今届赛事状态大勇，首两圈均以直落两盘轻取对手。来到16强战，面对世界排名第31位的罗马尼亚球手 Matei Todoran，朱锴泓毫无惧色。首盘战况胶著，双方互保发球局，朱锴泓更在第6及第8局强势打出「Love Game」。比赛进入决胜的「抢七」局，战情紧凑至极，朱锴泓一度落后10：11面临盘点危机，但他冷静地轰出一记关键「Ace球」追平，随后逼使对手犯错，并把握对手一次无压力下失误，以7：6（13：11）先拔头筹。

进入第二盘，朱锴泓乘胜追击。虽然前7局双方互有攻守，但在关键的第8局，朱锴泓成功把握机会破发，打破僵局取得领先。紧接的第9局发球胜赛局，他稳扎稳打，最终以6：3再下一城，以总盘数2：0锁定胜局。

连过三关且一盘未失的朱锴泓，将于周五（30日）的半准决赛迎来更大挑战，硬撼赛事8号种子、哈萨克好手 Zangar Nurlanuly，力争再创历史，为港争光。