台维斯杯｜港队组「千禧男团」主场战芬兰 冀相隔33年重返世界一组

现正在巴林参加挑战赛的香港一哥黄泽林（Coleman）将于下周六（7号）及日（8号）率领一众小师弟组成「千禧后组合」出战在维园网球主场举行的台维斯杯世界一组的附加赛斗头号种籽的芬兰，若胜出，将是港队相隔33年来再次重返世界一组；为求集气，香港网总由今午3时起限量发售「Team HK打气套装」，希望市民拥跃购买，成为港队最强应援团，每套港币100元，每人限购8套，于https://www.tickets.tennishk.org/davis-cup-2026发售，预计会逼爆维园主场。

大会制作的香港对芬兰的宣传海报。公关提供

去年９月港队主场台维斯杯，球迷穿著红色TEE力撑港队。资料图片

维园主场几近爆满。资料图片

球迷举起Coleman爱说的「抟尽无悔」口号毛巾打气。资料图片

香港台维斯杯队于去年9月在维园主场凭Coleman 胜出2场单打及一场双打（拍黄俊铿）击败乌兹别克，取得今次世界一组附加赛的资格，当时香港球迷穿著红Tee形成一片红海令人印象深刻；而对手芬兰队在去年世界一组以2:3不敌保加利亚，跌落一组附加赛对香港。

去年９月，以Coleman为首的香港队在维园主场胜出后，大队来张大合照。资料图片

港队组「千禧后男团」战台维斯杯

港队今次继续由现世界排名132位的Coleman带领，成员有去年11月粤港澳全运会男子青年组团体铜牌班底5位成员包括郑肇致、朱锴泓、王子夫、程铭灿及谭善恒，值得一提是朱锴泓在本月初的香港站ATP250曾获「外卡」参加单打及双打比赛，对他来说是个十分宝贵的经验，亦有机会伙拍Coleman合作台维斯杯的双打赛项。

球迷砌出ＨＫ 两字为港队集气。 资料图片

Coleman（左）及师兄黄俊铿在去年９月的台维斯杯双打赛为港队夺奠胜一分。 资料图片

香港网总会长郑明哲表示：「总会首次将『Team HK』的概念延伸至市民大众，希望透过『Team HK打气套装』让更多市民以行动参与国际体坛盛事，在尊重网球文化的前提下，共同营造团结而投入的主场氛围。」

凡购买「Team HK打气套装」，可获「台维斯杯2026香港站」官方打气毛巾、打气Tee及单日入场门票一张。

Coleman现正在巴林比赛中。 资料图片

Coleman巴林挑战赛闯入16强

另外，Coleman在本月中的澳洲网球公开赛外围赛第3圈打足3局下出局后，已马不停蹄到巴林参加挑战赛，他周二已在首圈以6:3、6:2击败英籍球手Ryan Peniston，周四将出战16强比赛。

记者：徐嘉华