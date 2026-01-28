澳网｜幸运之神眷顾！连续两轮对手伤退 球王祖高域落后两盘下依然晋级四强

澳网男单八强战周三出现意外一幕，十届澳网冠军、塞尔维亚球王祖高域 （Novak Djokovic）在落后两盘的逆境下，因对手穆锡迪（Lorenzo Musetti）伤退，戏剧性晋级准决赛。这已是祖高域本届赛事连续第二轮因对手受伤退赛而晋级，运气之佳，令人惊叹。

比赛初段，世界排名第五的意大利好手穆锡迪表现强势，以6：4、6：3连下两盘。第三盘穆锡迪更率先破发，正当形势大好之际，其右腿突感不适，整场比赛，他的多变球路更迫使祖高域出现多达32次非压力失误。 赛后祖高域大赞对手：「 当你进攻他时，你不知道会发生什么。他会让你疲于奔命。今天前两局我球感不太对，要归咎于他的实力和球路变化多端。 」

祖高域赛后直言对方本是「应得的赢家」，并祝愿其早日康复：「这在运动中时有发生，但在八强战领先两盘时发生，实在非常不幸。」从十六强的文锡 (Jakub Mensik) 因伤退赛后晋级八强，穆锡迪又在领先两盘下伤退， 连续两名对手皆因伤退赛，可谓本届澳网最受幸运之神眷顾的球员。 他坦言自己今日获幸运眷顾：「我本该输掉比赛，却得以晋级。今晚我一定会加倍祈祷，感谢神再次赐予我这个机会。接下来我会尽全力，把握这个机会。 」