澳网│莎芭兰卡派蛋横扫18岁美国新星 强势跻身女单4强

力争澳洲网球公开赛女单三连霸的莎芭兰卡(Aryna Sabalenka)，周二于8强赛再次展示其「不可撼动」的统治级表现。面对18岁的美国超新星伊娃祖域丝(Iva Jovic)毫不留情面，在墨尔本的酷热天气下火力全开，最终仅花1小时28分钟，便以6:3、6:0直落两盘取胜，连续四年跻身准决赛。

首盘莎芭兰卡迅速入局，凭借强力发球及侵略性十足的底线抽击，早早破发取得领先。尽管伊娃祖域丝在盘末力图反扑，一度获得3个破发分，但莎芭兰卡顶住压力，连取5分保发，以6:3先下一城。次盘战况更一面倒，莎芭兰卡完全主导节奏，跨盘连取9局，最终更在决胜分开出「再见Ace」，6:0「派蛋」终结比赛，尽显王者霸气。

连续6个大满贯跻身准决赛

她赛后仍高度评价伊娃祖域丝：「别只看比数，她打得太出色了，把我逼到更高水准。」连同今仗，莎芭兰卡在新球季10连胜，并且一盘未失，并达成连续6项大满贯赛事杀入准决赛的惊人成就。她将与美国的嘉露芙或乌克兰好手丝维杜莲娜的胜方争入决赛，向个人第3座澳网女单锦标迈进。

