无惧WKF新赛规 「世一」刘慕裳欢迎「突破极限」

"为全新的开始与打破极限干杯"

2026年第一站WKF超联即获得金牌。Grace 社交媒体图

世界空手道「形」「世一」刘慕裳（Grace）周日以压倒性姿态夺得2026年第一站WKF 超级联赛（伊斯坦堡站）的后冠，这不但是她在近10个月内连续第7个锦标，更重要是在WKF（世界空联）新赛例下获得首胜，她赛后也说：「WKF的新赛规加添很多不稳定性，我同团队勇于挑战，将自己推向极限。」

Grace首次穿著「金边袍」参加新一个赛季的第一站比赛。WKF图

WKF在新赛季定下新的赛规，在男、女子「形」方面，改变包括裁判不再显示分数，改以举旗投票多寡决定胜负方，在表演上，禁止选手藉击打地板、身体或衣物以达某程效果，评判会就选手的技术表现（包括气合，即喊声等）及体能表现（包括速度、力量等）作出判断。

Grace在今次伊斯坦堡第一站超联赛，由小组3场到淘汰赛3场（由8强开始），全部以7:0给零封对手，包括决赛的老对手、日本「世二」尾野真步，Grace跟她在决赛同用「北谷屋良公相君」，但Grace获裁判一致性投她一票，结果以7:0大胜夺冠。

Grace表示：「好开心在2026年新一季的开始第一场就夺得冠军，在赛前也曾为新的赛规感到很多不稳定性，但同时亦感到新的转变有助选手们将我们的极限推得更高；好感谢神一直带领我的路，亦为全新的开始与打破极限干杯！」

这亦是Grace第一次穿著代表「年终总冠军」的「金边袍」比赛，她不忘多谢自己的团队（包括在西班牙跟她一同训练的导师前世界第一兼东京奥运金牌得主珊齐丝（Sandra Sanchez））说：「我有今日的成就，主要多谢团队给我的爱及支持，才令我们达成目标。」

2026年除了余下3站WKF超联外，还有6月中在印尼举行的亚洲锦标赛（Grace去年已达成「三连冠」）及9月名古屋亚运会，力争个人首面亚运金牌。

记者：徐嘉华