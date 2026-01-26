澳网｜国家队王欣瑜0：2败四号种子安妮丝莫娃 十六强止步创个人最佳战绩
发布时间：14:48 2026-01-26 HKT
2026年澳洲网球公开赛女单十六强赛事今日上演国家队「金花」王欣瑜挑战四号种子、美国名将安妮丝莫娃（Amanda Anisimova）。双方鏖战近102分钟，王欣瑜力战下以直落两盘6：7（4：7）、4：6惜败，无缘晋级八强。尽管止步十六强，王欣瑜已创下个人澳网最佳战绩，为中国军团本届单打征程画上句点。
此役为两人生涯首次交锋。首盘战况胶著，前十二局双方互保发球局，其中王欣瑜更两度送出「Love Game」保发，局分紧咬至6：6。进入抢七决胜，安妮丝莫娃提升状态连轰致胜分，最终以小分7：4先拔头筹。
次盘双方开局即互破发球局。安妮丝莫娃于第三局再度破发后，王欣瑜申请医疗暂停，成为比赛转捩点。重返赛场后，安妮丝莫娃很快打出一个「Love Game」 保发，3：1领先，之后双方再无破发，互保发球局。最终安妮丝莫娃用一球「 ACE」 保住了自己的发球局，以6：4拿下第二盘 。王欣瑜0：2不敌安妮丝莫娃，无缘澳网女单8强。 虽然王欣瑜未能更进一步，但其即时世界排名将从原来的第46位跃升至第33位，刷新个人新高。随著王欣瑜出局，本届澳网单打赛事的中国选手已全数结束征程。
