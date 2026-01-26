香港分龄剑击赛｜15岁男拔生黄柏耀周日决赛一剑饮恨 望下月亚少显身价

香港分龄剑击锦标赛的男、女子重剑比赛周日假坑口体育馆举行，每个赛项都有超过30人参加，一个月前才满15岁的拔萃男书院中三生黄柏耀上月于香港公开锦标赛一鸣惊人夺亚后成今仗焦点，这位受「剑神」张家朗东京奥运夺金后启发自己认真投入打剑，周日在「少年组」决赛只差一剑屈居亚军，他将紧记今仗经历，在下月20-27号印尼雅加达亚青赛（少年组别）处子之战争取踏上颁奖台。

身高1米90的黄柏耀4强惊险过关后大喊出来。徐嘉华摄

分龄赛男重少年组4强，黄柏耀（右）第一次击败徐启哲（左）。徐嘉华摄

徐嘉华摄

四强险胜后激动叫喊

年纪轻轻已身高1米90的黄柏耀凭著本月两站青少年世界杯都夺得「少年组」个人赛金牌（包括巴林站及瑞士站）后，现时位列FIE少年组世界第2位，周日他参加了「青年组」及「少年组」比赛，在少年组的小组赛5战5胜、总排名第一直入正赛16强。他过关斩将到4强对香港少年组排名第一的徐启哲，双方打至「决一剑」，高大的黄柏耀把握时机险胜后激动得声嘶力竭地喊叫出来；到决赛对陈俊曦，柏耀大部份时间处于落后情况，在第3节曾由5:10反超11:10，展现不放弃精神，但临完场前被对手追和，进入加时1分钟「决一胜负」，柏耀在力气稍逊下以一分之微的11:12见负，屈居亚军。

黄柏耀。徐嘉华摄

本月四份三时间在海外比赛集训

柏耀赛后特别提到4强一剑胜徐启哲时表示：「今个月超过20多天都在海外比赛（包括瑞士青少年世界杯，紧接匈牙利集训，然后是巴林青少年世界杯），昨晚仍受时差影响加上赛前紧张，睡得不太好，4 强对一向好劲的徐启晢，以往我都输他，今日终于赢到他感觉好开心。」

男重「少年组」决赛，黄柏耀（左）以一分不敌陈俊曦（右）。徐嘉华摄

黄柏耀决赛跟冠军只差一分，赛后显得很失望。徐嘉华摄

谈到决赛惊险重重，柏耀表示：「到决赛时，可能我打完4强就紧接决赛，感觉有点攰，主要是初赛落后太多分，否则这场决赛我是有把握可以取胜，回去要好好检讨，跟冠军只差少少，真的有点可惜。」去年6月够分（6月香港U20锦标赛夺得季军，是他第一次夺香港剑总比赛的奖牌）入到体院训练的柏耀坦言训练质素及对手都比以往好得多，亦感觉自己进步较快。

自己第一个亚少 望争奖牌

现距离他第一个亚青赛（少年组比赛）约一个月，柏耀期望争到奖牌，他说：「我感觉自己有能力拿到奖牌，看临场发挥，始终第一次打亚少，多少也会有压力。」柏耀周日一日两战，他在「青年组」比赛8强以10:15 不敌最终银牌的何预沣。

受到张家朗东奥夺金启发

黄柏耀由幼稚园开始学剑，开始时是打花剑，后来转打重剑，原本到2020年疫情爆发时已少训练，后来见到张家朗在2021年东京奥运夺金时受到启发，他说：「当时我参加了学校的兴趣班再次重拾剑击到现在，转个一些剑会，感觉近一年半自己有明显的进步，暂时所得的成绩都比预期好。」柏耀在今仗亦深深感受到自己体能仍有待进步。

以下是各剑种的决赛成绩：

男重

（青年组）

决赛：黄至皓* 15:11 胜何承沣*

男子「青年组」：黄至皓（右）胜何承沣（左）。徐嘉华摄

男子「青年组」，冠军是黄至皓（左二）、亚军是何承沣（左一）。徐嘉华摄

（少年组）

决赛：陈俊曦 12:11 胜黄柏耀*

身高1米90的黄柏耀（右一）比同龄的剑手都要高出一个头，男重「少年组」冠军是陈俊曦（左二）。徐嘉华摄

女重

（青年组）

决赛：吴琬琳* 15:5 胜吴海谛*

女重「青年组」：吴琬琳（右）胜吴海谛（左）。徐嘉华摄

女重「青年组」颁奖：冠军：吴琬琳（左二）、亚军：吴海谛（左一）。徐嘉华摄

徐嘉华摄

（少年组）

决赛：李懿颖* 15:8 胜邓诗雅*

女重「少年组」决赛，李懿颖（右）胜邓诗雅（左）。徐嘉华摄

女子「少年组」颁奖礼：冠军是李懿颖（左一）、亚军是邓诗雅（右一）。徐嘉华摄

*为有份参加2月20日起的雅加达亚洲青少年剑击锦标赛



记者/摄影：徐嘉华