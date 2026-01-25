空手道｜刘慕裳2026完美开局 身披「金边袍」全胜零封夺金
发布时间：17:29 2026-01-25 HKT
应届世界冠军兼「世一」刘慕裳（Grace）在新的一年有个强势开始！她周日在WKF世界一级空手道超级联赛（K1）伊斯坦堡第一站即以不失一局夺冠！34岁的Grace由小组开始，到淘汰赛圈的8强到决赛（对日本尾野真步），全部以压倒胜的7:0取得胜利，为2026年开一个好头，亦为今年9月名古屋亚运会再次打下一支强心针。
2026年的赛季开始，WKF改用新制，包括由以往评判比分改为举旗示意胜方谁属。今站亦是Grace首次穿著「金边袍」（代表年度总冠军）出赛，她先在周五的小组赛先后击败比利时、法国及意大利对手，全部以7:0取胜入8强淘汰赛，并全部面对日本选手包括8强对Azuki Awatani、4强对中路阳沙未及决赛对宿敌尾野真步，亦是压倒性7:0胜出。
记者：徐嘉华
