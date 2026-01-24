澳网｜祖高域创大满贯单打400胜里程碑 跻身澳网男单十六强

十届澳网冠军、塞尔维亚球王祖高域（Novak Djokovic）昨日在墨尔本公园再创历史。他在男单第三圈赛事中，以6:3、6:4、7:6(7:4)直落三盘击败荷兰重炮手云迪辛舒普（Botic van de Zandschulp），成功晋级十六强，并成为史上第一位达成大满贯单打400胜的球员。

平费达拿澳网102胜纪录

尽管最终以直落三盘取胜，但祖高域的晋级之路并非一帆风顺。面对去年曾在印第安韦尔斯击败过自己的对手，祖高域在比赛中经历了不少紧张时刻。在相对紧凑的第二盘，这位38岁的老将显得有些焦躁，情绪一度出现波动。进入第三盘初段，他更因脚部不适而申请了医疗暂停。随后在盘末5:6落后时，他更挽救了两个关键的盘末点，才惊险地将比赛带入决胜局，并最终锁定胜局。

这场在拉沃尔中央球场关闭天幕下进行的比赛，是祖高域在墨尔本公园取得的第102场胜利，追平了其老对手费达拿（Roger Federer）在澳网的胜场纪录。

作为赛会的四号种子，祖高域正向其创纪录的第25座大满贯冠军奖杯发起冲击。这场胜利无疑为他的卫冕之路，增添了重要的历史意义。