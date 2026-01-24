赛马会运动＋｜高球陈芷澄三月展开次巡赛 支持师妹刘弦转打职业

赛马会「运动＋」精英运动员社区计划活动周六假荃湾D. Park举行，4位体院精英运动员包括男子花剑「世一」蔡俊彦（Ryan）、2位Tiffany（跳远俞雅欣及高尔夫球陈芷澄）及残疾羽毛球运动员王镇炎跟市民近距离玩游戏互动，2位女将不约而同谈到今年9月名古屋亚运会，尤其是正在养伤中的俞雅欣，认为亚运这目标令她更有「动力」及「力量」去克服伤患，预计最快5月香港田径锦标赛可以「复出」。

俞雅欣（右）及陈芷澄（左）一同出席运动＋的活动。徐嘉华摄

活动中重播俞雅欣于杭州亚运会破港绩夺铜的片段。徐嘉华摄

俞雅欣于去年11月的粤港澳全运会跳远项目，她本以总排名第3跻身入决赛，可惜在决赛不慎令右小腿后肌跟腱撕裂，一直养伤至今，她昨出席活动时大派定心丸说：「断裂的跟腱已愈合了，过去一段时间慢慢在双腿上加些重量，后日（26号，星期一）可以开始落地慢跑，希望2月中开始短途慢跑，约3月回到英国练习时，可以开始著钉鞋跑，第一场比赛是香港锦标赛。」

4位精英运动员包括男花「世一」蔡俊彦（左起）、高球陈芷澄、跳远俞雅欣及残疾羽球王镇炎到荃湾出席赛马会「运动＋」活动。徐嘉华摄

徐嘉华摄

徐嘉华摄

雅欣于2023年12月开始跟随教练陈慧贤（Animo）到英国训练，今日的活动中也有播放Tiffany在2023年杭州亚运刷新自己保持的香港纪录的6米50夺得铜牌的片断，她坦言没预过会播出来：「今日没想过会播杭州亚运夺铜的片断，今年适逢亚运，确实是我今年最重要的目标，亦因为这样，令我的康复不会像无了期，而是有一个大比赛等著我快点康复，推动我更积极去面对这次伤患。」Tiffany表示这次伤患令她更懂得去注意自己身体各部位的反应，避免再出现受伤机会。

俞雅欣逐一为粉丝签名。徐嘉华摄

雅近曾于2023年亚运夺铜后参加过赛马会「运动＋」活动，事隔2年多再次现身这活动，她说今次来得更特别，跟小朋友的互动来得更多，十分享受跟小朋友一齐摸索不同运动项目的乐趣。

陈芷澄（右二)在活动上教握杆姿势。徐嘉华摄

陈芷澄3月初展开次巡赛及亚巡赛 已为2028奥运争分部署

另一位Tiffany陈芷澄曾为香港高尔夫球界创造过无数「第一次」，包括第一位获得奥运参赛资格，第一位取得LPGA女子职业高球巡回赛的「全卡」，现仍拥有LPGA「半卡」的她今年3月初将在美国展开新一个赛季的次巡赛（Epson Tour），期望今季争回「全卡」外，亦希望在9月名古屋亚运会再次代表香港出战个人赛及团体赛。

圣诞期间回到拉斯维加斯跟教练Chris Mayson 练习，为新一个赛季作最好的技战术练习，芷澄说：「跟回旧教练后，我的动作及技术差不多返回以前最佳时期的八、九成水准，现只等比3月初次巡赛开始时去看看成绩如何，总的来说，我对2026年的期望是高的。」

陈芷澄跟王镇炎组成一组参加活动。徐嘉华摄

除了在意取回「全卡」及亚运会外，芷澄已为2028年洛杉矶奥运会的资格作出部署，她说：「我想搏洛杉矶奥运的资格，所以未来一年半会多留在亚洲比赛，希望争取更多奥运积分。」芷澄预计4月会藉次巡赛的空档期飞回亚洲包括台湾打亚巡赛。

支持小师妹刘弦弃大学转职业

对于小师妹刘弦计划暂搁置美国西北大学学业，提早转做职业高球手，芷澄也有听说过，亦十分支持师妹的决定，她说：「我相信她有能力打到职业，我相信她有这抉择，是有信心可以做得好，趁年青转职业有它的优势，包括可应付艰辛的训练，大家迟一点再读也可以，我十分乐意可以给予她职业的意见。」

记者/摄影：徐嘉华