剑击｜蔡俊彦再跟意籍教练打赌 今次唔玩染发 玩另一样

男花「世一」蔡俊彦（Ryan）周六到荃湾出席赛马会「运动＋」精英运动员社区计划活动，跟市民近距离互动，对于2周后的意大利都灵大奖赛，Ryan透露有一个明确的目标：「我年年在都灵站都打得不好，但今年我想在意大利争取一面奖牌送给我的意籍教练（指意籍的Maurizio Zomparelli）。」

4位精英运动员包括男花「世一」蔡俊彦（右起）、跳远俞雅欣、高球陈芷澄及残疾羽球王镇炎到荃湾出席赛马会「运动＋」活动。徐嘉华摄

徐嘉华摄

徐嘉华摄

上季末大爆发的Ryan来到新一季（2025-2026年度）持续凌厉气势，在已完成的3站FIE世巡赛中，已夺一金一银（包括本月初的巴黎世界杯银牌），对于以往在都灵站最佳是32强止步，他说：「相对于现在，以往的技术跟心态都不稳定，我想以平常心去争一争（奖牌）。」

Ryan在台上跟小朋友一齐玩羽毛球游戏。徐嘉华摄

Ryan教大家打剑的弓步。徐嘉华摄

四位运动员在台上分享自己全运会的心路历程。徐嘉华摄

徐嘉华摄

Ryan在都灵站最佳成绩是32强止步

去年曾跟Maurizio以染粉红发作为赢比赛的赌注，Ryan笑说现改为减少他最不想做的体能训练：「我一向都不钟意做Gym，上月日本站前我因为生病减至两、三星期只做一次Gym，我再跟Maurizio打赌，若日本站有好成绩就不做Gym（Ryan日本夺金），最终改为两、三星期一次Gym。」Ryan结果在本月初的巴黎站又夺银，现时Gym的时数再获减免，他提醒大家这是因人而异，不鼓励大家跟他一样。

有不少精丝排队跟Ryan合照及签名。徐嘉华摄

Ryan跟粉丝合照。徐嘉华摄

徐嘉华摄

Ryan在活动后吸引不少粉丝排长龙跟他合照及索取他的签名，对于参加赛马会「运动＋」精英运动员社区计划活动，他表示十分开心可以跟市民近距离互动，在活动上他除了在台上分享自己的剑击心路历程，还跟小朋友玩游戏，亦在台上示范他最拿手的剑击弓步等等，他说：「我十分享受出席这种跟市民互动的活动，今日有不少打候的小朋友，好希望鼓励到他们要相信自己，未来一定会打得比我更叻。」

记者/摄影：徐嘉华