澳网｜女单卫冕冠军姬丝第3圈轻松过关 16强将撼好友佩古娜

即时体育
更新时间：15:53 2026-01-24 HKT
发布时间：15:53 2026-01-24 HKT

女单卫冕冠军美国的姬丝（Madison Keys），周六于澳网第3圈与普莉丝高娃（Karolina Pliskova）合演重炮大战。结果，姬丝藉更稳定的发挥，以两盘6:3，盘数2:0淘汰这位前「一姐」，豪取澳网十连胜，16强将遇上同胞兼好友佩古娜（Jessica Pegula）。 

澳网第七日赛事预测气温高达摄氏40度，赛会因此提早一小时开赛。而姬丝对普莉丝高娃的比赛最早举行，气温仅为摄氏32度未受太大影响。姬丝仅花75分钟便以直落两盘6:3、6:3横扫前世一姐的普莉丝高娃，取得澳网十连胜。

取胜秘诀是相信自己

姬丝赛后表示：「很高兴能赢下这场比赛，晋级第四圈。当你被对手紧逼时，若能打出自己的最佳水准，那会极大地提升你的自信心。对我来说，关键时刻真正相信自己的打法，相信自己，并且无论结果如何都能接受。只要我支持自己，努力做正确的事情就够了。」 

佩古娜：佛州人不怕热

姬丝16强会对好友六号种子佩古娜，她说：「佩古娜是一位非常出色的球员，每场比赛都表现得很稳定。作为朋友，这将会是一场很难打的比赛。」而佩古娜第三圈以6:3、6:2轻取莎拉美迪娃(Oksana Selekhmeteva），她说：「身为佛罗里达人，我早已准备好应对炎热天气。」

