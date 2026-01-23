Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国家队派124人战米兰冬奥 谷爱凌、苏翊鸣领衔

即时体育
更新时间：19:31 2026-01-23 HKT
发布时间：19:31 2026-01-23 HKT

2026米兰冬季奥运会将于2月6日开幕，国家队将派出124位运动员参赛，创下中国参加境外冬奥会人数新高。中国国家体育总局冬季运动管理中心昨日公布运动员名单，由自由式名将谷爱凌、单板跳台好手苏翊鸣领衔。

124人出战创境外冬奥人数最多

中国代表团将派出境外冬奥会最多的124位运动员到意大利米兰参赛，领军人物是女将谷爱凌。这名在去届北京冬奥取得2金1银的22岁好手，将会在自由式滑雪女子U型场地和大跳台力争卫冕，同时亦会参加坡面障碍技巧。而上赛季世界杯总冠军李方慧是自由式滑雪女子U型场地另一位争金希望，为国家队构成双保险。

谷爱凌、苏翊鸣以卫冕身份参赛

至于4年前在北京冬奥男子单板滑雪大跳台夺金一鸣惊人的苏翊鸣，力争在此项目冧庄，并会参加单板坡面障碍技巧。短道速滑方面，国家队将派出5男5女，女队由名将范可新领衔，还有公俐、张楚桐、王欣然和杨婧茹；男队选手则有孙龙、刘少昂、林孝埈、张柏浩和李文龙。

