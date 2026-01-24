剑击｜多哈重剑大奖赛 佘缮妡成女重独苗开启卫冕之路 男重队今日亮相多哈大奖赛

重剑大奖赛多哈站周五揭幕，香港女子重剑队率先登场，上届冠军佘缮妡，联同陈渭泠、朱嘉望、连翊希及黎晓瞳五位女将出战；惟可惜女重队在首日赛事中，除世界排名第7直入64强正赛的「一姐」佘缮妡外，其余队员皆于资格赛日止步，无缘正赛。

世界排名第47的陈渭泠在小组赛录得3胜3负，顺利跻身资格赛淘汰圈。她先以15：9力挫乌克兰对手，惟在128强赛中不敌意大利剑手Traditi Gaia，以6：15饮恨，未能再进一步。世界排名101的连翊希则在资格赛首圈激战至最后一剑，以14：15惜负哈萨克选手，无奈提早出局。至于朱嘉望与小将黎晓瞳仅在之前的小组赛中各取一胜，未能突围。

在此情况下，港队只剩佘缮妡肩负重任。作为上届冠军，她凭世界排名前16获豁免直接晋身64强，将迎战法国剑手Lauren Rembi，于64强赛开启卫冕之旅。而港队男子重剑队派出以方凯申、刘昊峰、何玮桁、吴浩天为首的12位剑手，将于今日登场。